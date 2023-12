B.T. tager i december temperaturen på de kendtes juleindkøbsvaner.

I denne uge 'Familien fra Bryggen – Jul' aktuelle Linse Kessler, som spiser en helt særlig ting juleaften og normalt køber alle sine julegaver 23. december.

Det nægter jeg at spise juleaften….

»Kød. Jeg spiser slet ikke kød, og det har jeg ikke gjort i ti år. Så jeg spiser falafel, plantebaserede kødboller, i stedet. Det har jeg vænnet mig til.«

»Jeg har faktisk aldrig været den store kødspiser før, så når anden var i ovnen, har det aldrig været sådan, at jeg tænkte ‘hvor lækkert, hvor dufter her godt’.«

»Jeg har heller ikke syntes, at kød var ulækkert, men da jeg holdt op med at spise det, tænkte jeg ‘hvorfor fanden har jeg spist det?’ For jeg mangler det ikke.«

Det skal der være på julebordet….

»Så spiser jeg for eksempel pebersauce, og min datter laver de skønneste Yorkshire Puddings, det er noget engelsk noget, som hun har lært af Mopper. Det er virkelig lækkert.«

»Og så spiser jeg falafel, og kan sagtens spise kartofler og brune kartofler også. Så hvis jeg skal sige én ting, der skal være på bordet, så er det brune kartofler.«

And eller gås….

»Det bliver jo så falafel.«

»I år tager jeg selv min mad med, men normalt er det Geggo, der står for det, og hun er altid så sød til at lave et eller andet til mig, en særlig sovs eller noget, så jeg ikke får andesovs.«

»Men i år tager jeg bare selv mad med, og det er slet ikke noget problem.«

Dér nægter jeg at handle til jul…

»Sådan et sted er der faktisk ikke. Det med, at der er mange mennesker ude at handle på samme tid, gør mig ikke noget, for jeg er oversocial.«

Det er syv år siden, at Linse Kessler mistede sin mor 'Mobber'. Lige siden har det været datteren Geggo, som har stået for familiens juleaften. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix Vis mere Det er syv år siden, at Linse Kessler mistede sin mor 'Mobber'. Lige siden har det været datteren Geggo, som har stået for familiens juleaften. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Dét er jeg for nærig til at købe…..

»Dyre mærkevarer. Det siger mig intet. Jeg vil hellere gå i en genbrugsbutik og finde en fed bluse, end jeg vil give 20.000 kroner for et eller andet mærke.«

»Jeg har faktisk en Stella McCartney taske, den kostede 6.000, og det var virkelig et stort køb for mig. Men det er kun fordi, at hun er vegan, og der virkelig er tænkt over det, og jeg kan have den taske resten af mit liv.«

»Men hvis det ikke er til mig selv, og andre ønsker sig noget mærkevare, så køber jeg det.«

»Jeg har da købt til Geggo, hvis hun ønskede sig noget af det. Men det var mere, da hun var yngre. Hun er også blevet bedre til at vælge det fra.«

»Jeg tror også, at når man når en vis alder, så gider man det sgu ikke mere. Det siger bare ikke én noget.«

Det værste sted at foretage juleindkøb er….

»Sådan et sted findes ikke.«

Hvis jeg mangler noget om formiddagen den 24. december, panikhandler jeg i….

»Kiosken.«

»Men nu er det jo aldrig mig, der laver mad, for jeg kan ikke lave mad. Så jeg har hele mit liv haft min mor, som lavede maden. Og da hun ikke var der mere, så er det Geggo, der laver mad.«

»Vi har lige sprunget en generation over her. De har ikke lyst til at spise min julemad. Som i overhovedet.«

»Så at komme i den situation, hvor jeg mangler noget? Det sker bare ikke.«

Julen er dyr, så derfor sørger jeg altid for…..

»Min jul er ikke så dyr faktisk. Vi giver ikke voksengaver, så det er de fem unger, der er i familien, jeg køber til. Så jeg bruger ikke så mange penge.«

»De får nogle gode gaver, men ikke overflod.«

»Normalt køber jeg alle julegaverne den 23. december ovre i indkøbscentret Emporia i Sverige, men der er ikke nogen legetøjsbutikker, og det er faktisk kun legetøj og tøj, jeg skal have.«

»Så jeg har faktisk købt nogle af gaverne allerede, både nogle kalendergaver og et par julegaver.«

Jeg stresser mest over mine juleindkøb, når…

»Jeg stresser aldrig over juleindkøb. Og er faktisk heller ikke sådan én, der bliver stresset. Men jeg er jo heller ikke den der almindelige mor eller mormor.«

»Det er ikke mig, der hænger på juleaften, så jeg er så priviligeret, at jeg slet ikke skal stresse over noget. Jeg har hele året til at købe gaver til ungerne.«

»Og da jeg bor i en etværelses lejlighed og har et meget lille spisebord og to stole, er det heller ikke mig, der holder juleaften.«

Dét forstår jeg ikke, at andre køber til jul…

»Der er ikke rigtig noget, jeg ikke forstår. For det må folk jo selvom. Selvom jeg er vegetar, er jeg ikke én, der smider det ned over hovedet på andre.«

»Det er bare mit valg, og det er på grund af dyrevelfærd. Jeg synes ikke om industrien, så derfor tænkte jeg, at det på tide, at jeg holdt op. Jeg kunne ikke engang lide det.«

