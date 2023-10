B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge 'Nybyggerne'- aktuelle tv-vært Christian Degn, for hvem én vane er helt ude af kontrol og som ved, at ét program skal han aldrig være vært på.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Nu elsker jeg rugbrød og har gjort det, siden jeg var lille. Tit har folk spurgt, hvordan jeg er blevet så høj, og svaret har altid været masser af rugbrød og letmælk.«

»Så det har jeg taget med mig. Og køber altid rugbrød ved en rigtig bager. Det er en luksus, jeg nyder.«

»Ellers handler jeg nok lige meget i Lidl, Netto og Føtex. Før handlede jeg kun et sted, men efter at jeg er flyttet til Jylland, er det lidt af det hele.«

»Vi bor lige mellem Lidl og Netto, så det er især de to.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Det har jeg faktisk ikke helt styr på. Det er ligesom om, at det hele er eksploderet efter, at der er kommet bleer og Vagn indover.«

»Men jeg vil skyde på, at det er 800-1.000 kroner om ugen for os tre.«

»Trine og jeg køber stort set ikke oksekød og har ikke gjort det i halvandet år. For vi er begge er jægere, og så skyder vi et rådyr eller dådyr og spiser det.«

»Lige nu kommer jeg faktisk fra slagteren, hvor jeg har været nede og hente et dådyr, jeg har skudt. Så bruger vi det til både hverdagsmad og når vi har gæster.«

I mit køleskab finder du altid…

»Mælk til kaffen. Og så finder du altid noget at putte ovenpå rugbrødet. Det varierer til gengæld, men der er næsten altid leverpostej. Og rødbeder fra min fars have.«

»Derudover er der også altid er diverse chilisaucer. Jeg elsker chili.«

»Dengang der var én, der hed Claus, som endnu ikke var blevet Chili-Claus, lavede en ukendt Christian Degn et indslag med ham til tv-avisen, hvor vi spiste verdens tredje- og næst stærkeste chili.«

»Jeg reagerede ikke på det, fordi jeg var så vant til det. Så blev vi enige om at prøve med verdens stærkeste. Og så drak jeg også rigtig meget mælk bagefter.«

»Men med tiden har jeg lært, at det skal bruges med måde. Ellers kan det overdøve alt.«

Arkivfoto af Christian Degn med kæresten Trine og deres søn Vagn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Christian Degn med kæresten Trine og deres søn Vagn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Korrekt. Men hvad? Det er jo det. For det er fuldstændig ude af kontrol. Jeg kan jo ikke sige, hvad jeg impulsshopper, for det er der ingen, der ved, før jeg går ind.«

»Specielt dét, der bonner ud med tilbudsskilt, bliver jeg ret fascineret af, og så er der alle de spotvarer: 'åh, gud, det kunne man da også'.«

»Jeg prøver at styre mig, for det er ofte bare en eller anden dum plastikdims, som er ren forbrug.«

»Jeg har altid en indkøbsseddel med hjemmefra, for Trine er virkelig god til at lægge en slagplan, er meget tjekket. Og jeg tror, at hun nogle gange tænker, 'hvad sker der dér? Skulle du ikke bare have tre ting?'«

»Joh, men jeg tænkte, at det kunne være dejligt med nogle sennepssild, for de var lige på tilbud.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Det er vanvittig mange ting. Men jeg kan ikke fordrage at bruge penge på plastikposer oppe ved kassen. Jeg bliver virkelig frustreret, når jeg har glemt at tage poser med hjemmefra.«

»Men i indkøb? Det er som om, at der findes varegrupper, som jeg slet ikke registrerer. For eksempel er jeg aldrig henne og kigge i frostafdelingen. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er.«

»Men skal jeg være konkret, er det nok de fleste færdigretter og kager på frost. Og så kunne jeg heller ikke drømme om at købe sådan noget som skruetrækkere og boremaskiner i supermarkedet.«

»Det er som regel noget bras, og der synes jeg, at vi som forbrugere har en forpligtelse til at købe noget, der kan holde årevis.«

»Og så køber jeg forresten heller aldrig toastbrød. Jeg er en rugbrødsmand.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Vældig godt. Det er simpelthen noget, som jeg er flasket op med.«

»Jeg kan huske engang, da jeg var lille, og min mor havde venner til kaffe, hvor jeg gik rundt og spurgte 'hvor har du købt den på tilbud' og 'den?'. Det grinede min mor og hendes venner meget af.«

»Så tilbudsaviser og det med at finde tilbud, det er….. hvis livet var et computerspil, så var det sådan noget, der gav bonuspoint, hver gang jeg havde fundet et godt tilbud.«

Mit favoritsupermarked er…

»Jeg har faktisk ikke en favorit. Det er bare dem, der har lave priser, men hvor det hele ikke ligner en kæmpe rodebutik.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Jeg har virkelig ikke nogen butikker, som jeg er for fin til. Men butikker, hvor de altid er sure, eller hvor de ikke har tingene, ryger ret hurtigt ud af min sfære i forhold til, hvor jeg kan handle ind.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert…

»Det er kage. Men igen fra bageren. Pæretærte, cheesecake og alt med peanutbutter er jeg meget begejstret for. Men generelt alle kager.«

»Faktisk kan jeg ikke komme i tanke om en kage, jeg ikke kan lide.«

»Jeg har tit tænkt, at det værste program jeg kunne være vært på, ville være 'Den store bagedyst'.«

»Så ville jeg ikke bare være verdens højeste tv-vært, jeg også den tykkeste. Det kunne jeg ikke administrere.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt….

»Jeg har en guilty pleasure for Lidls paella. Den er så hurtig og nem at lave og man kan faktisk tilsætte lidt chili hvis man vil.«

»Den vil Vagn også gerne spise, han er lidt en paella-dreng.«

»Der er lidt kød i den, men du kan komme mere i. For eksempel lidt fisk eller kyllingebryst. Det tager max 7–8 minutter og så er den hjemme.«

