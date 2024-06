I en ny serie tjekker B.T. de kendtes forhold til hestekræfter. I denne uge sanger Johnny, Hansen som udover at fejre 35 års jubilæum med Kandis i år, er vild med biler og har lært visse ting på den hårde måde.

Mit forhold til biler er…

»Det har været min hobby og noget, jeg altid er gået meget op i. Jeg kan godt lide at køre i en god bil, hvor sikkerheden er i orden, for jeg kører mange kilometer på landevejen.«

Da jeg tog kørekort…

»Der var jeg lige blevet 18 år, og jeg havde fireenhalv køretime, mere mente kørelæreren ikke, at jeg behøvede, for jeg var dygtig nok til at køre bil. Så gik jeg op til prøve og bestod.«

»Inden da havde jeg jo taget traktorkørekort, og det var noget af det samme, så derfor havde jeg forholdsvist nemt ved at tage til bil.«

»To til tre måneder efter, at jeg havde taget det, kørte jeg ud at spille til mit første bal, og det har jeg så gjort siden. I snart 41 år.«

Min første bil…

»Det var en Golf 1er, og den var brun. Jeg var i lære som elektriker, så jeg havde selv monteret sådan nogle stoplygter på hattehylden. Så når jeg trykkede på bremsen, var der helt rødt inde i bilen.«

»Jeg havde også monteret en tung projektør ude foran, for som 18-årig syntes jeg, at det så ret sejt ud.«

»Det gjorde det sikkert ikke, men de har vidst i Hurup, når jeg kom.«

Min nuværende bil…

»En Porsche Panamera og en VW Multivan. Porschen bruger vi privat, så Gitte kører mest i den, og jeg kører i Multivanen, når jeg er ude at spille koncerter selv.«

»Det er en syv sæders bil, så jeg kan have mit lille anlæg i den, og der kan oveni være plads til, at jeg kan have 3-4 mand med. Jeg kører nok 100.000 kilometer i den om året.«

»Jeg kan godt lide, at der er noget komfort og sikkerhed. For der skal også være noget glæde ved at køre langt.«

»Elbil går jeg virkelig og spekulerer på, for jeg kommer jo til det. De mener jo, at vi alle sammen skal køre på el.«

»Men jeg har det sådan, at når vi starter ud på en turné – hvad enten det er orkestret eller mig selv – så kører jeg fra a-b. Jeg holder aldrig pauser. Så det med at skulle holde ind og lade?«

»Herude vestpå er der jo ikke vanvittig mange ladestationer endnu, og der er rift om dem, der er. Jeg tænker, at det bliver bedre med tiden, og at de også kommer til at kunne køre længere på en opladning.«

»Men foreløbig giver det rent praktisk ikke mening.«

Johnny Hansen med hustruen Gitte, som er hende, der primært får lov til at køre i parrets lækre Porsche. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Johnny Hansen med hustruen Gitte, som er hende, der primært får lov til at køre i parrets lækre Porsche. Foto: Bax Lindhardt

Det vildeste, jeg har oplevet i en bil, er…

»7-9-13 har jeg aldrig kørt galt i de over 40 år, jeg har haft bil. Så det vildeste har nok været, dengang jeg lånte en kammerats bil.«

»Han havde sådan en Mercedes SL55 med 501 heste, så nede på autobahnen i Tyskland fik jeg lov til bare at fyre den af.«

»Der var jeg oppe at køre 260 km i timen, det var fuldstændig vanvittigt. Det var sådan, at de der kilometersten lignede et stakit, og jeg kan huske, at da jeg kom af autobahnen og ned på 80 km på landevejen, føltes det som at stå ud af bilen og løbe ved siden af.«

»Jeg kørte ikke ret lang tid, og du skal også virkelig være på, når du kører så hurtigt, for der skal ingenting til, for at det kan gå galt.«

»Et dyr på vejen eller folk der pludselig skifter bane, er nok. Men det var en bil, som han også brugte som banebil, så den var bygget til at køre hurtigt og havde gode bremser, så derfor var jeg ikke så nervøs ved det.«

»Men det handler ikke om at ræse for mig. Komfort og sikkerhed betyder mere for mig.«

Min største værkstedsregning…

»Jeg har lige fået én af dem, fordi jeg har fået lavet bremser på min Porsche, og det kostede mig lige 38.000 kroner. Hold da k…«

»For det første er det jo hos Porsche, jeg får det lavet, og så er det også mega store skiver og klodser og et specielt rødt bremsekaliber inde bagved.«

»Det er en bil, der er bygget til at kunne køre hurtigt, så derfor er bremserne også overdimensionerede. Så det koster lidt penge.«

»Men 38.000 kroner? Der sad jeg også lige og stirrede lidt ud i luften.«

»Det er en dyr hobby, man har, men hvis man gerne vil køre ordentligt, så ved man også, at det koster. Så må man tage det sure med det søde.«

Som musiker tilbringer Johnny Hansen mange timer på landevejen. Derfor betyder komfort og sikkerhed meget for ham. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Som musiker tilbringer Johnny Hansen mange timer på landevejen. Derfor betyder komfort og sikkerhed meget for ham. Foto: Bax Lindhardt

Dummeste fartbøde…

»Jeg har heldigvis ikke fået så mange, kun to faktisk. Og begge gange er det lige dér, hvor motorvejen slutter. Og det er så tåbeligt, for der når man ikke ned i fart, og det er der mange af os, der ikke gør.«

»Men det gør jeg nu. Det har jeg simpelthen lært på den hårde måde.«

»På Holstebro motorvejen går det fra 130 til 110 til 90 og så 70, og jeg tror, at de kunne nappe de første 1.000 derude, hvis de ville. Jeg var bare så uheldig, at de lige havde fået de nye afstandsmålere, da jeg kom kørende. Og så var det min tur.«

»Der må man bare betale ved kasse et, og jeg har lært af det i hvert fald. Så nu er jeg altid nede i fart, når jeg kommer til motorvejsafslutningen.«

Når det kommer til parkering, er jeg…

»Meget opmærksom på, at jeg holder inden for båsene, så jeg ikke får en parkeringsbøde.«

»Her i Hurup, der kan man sætte bilen overalt, man kan næsten køre ind i butikken, men som ung læste jeg til installatør oppe i Aalborg, og der var det virkelig svært at komme til at sætte bilen.«

»Så jeg tror, at jeg var oppe på at have en plastikbærepose fyldt med parkeringsbøder, for jeg satte jo bare bilen, og så gik jeg ind og handlede.«

»Når jeg kom ud, ‘så for helvede’ sad der én i ruden. Så dengang gik der lang tid, inden jeg lærte det.«

Hver måned koster min bil mig cirka…

»Årh det ved jeg sgu ikke. Jeg vil tro, at Porschen nok koster 6-7.000 kroner at have om måneden, og jeg tænker det samme med VW'eren.«

»Så det er en god sjat penge, men det er også et gode, som jeg ikke kan undvære, for jeg skal jo ligesom kunne komme rundt i landet.«

»Det koster, hvad det koster. Det er der ikke noget at gøre ved.«

Min drømmebil…

»Jeg har jo haft Mercedes, jeg har haft Porsche, så…. Men okay, så skal det være en lille fræk Lamborghini. Det gad jeg godt.«

»Vi var på sommerferie i USA sidste år, og der boede vi i Miami, og ude på Miami Beach var der masser af de Lamborghinier.«

»Både min søn Nicklas og jeg var fuldstændig solgt, hver gang de kom kørende forbi. Det kan noget. Så vi blev enige om, at hvis vi engang kom til mange penge, så skulle vi have en Lamborghini.«

