Ernæringsekspert og tidligere 'Vild med dans'-deltager Michelle Kristensen er gravid.

Den glædelige nyhed afslører hun selv i et opslag på Instagram.

Men hun fortæller samtidig, at selvom dagen i dag er god, så har opslaget været svært at lave.

»Dels fordi jeg har lyst til at dele den glædelige nyhed med jer og fortælle, at Laurits skal være storebror, og vi skal forældre,« skriver hun og fortsætter:

»Men jeg har også selv siddet med telefonen i hånden de sidste 2 år og set på utallige opslag med kvinder, der har offentliggjort deres graviditet, og hver gang har det lavet en ekstra lille revne i mit hjerte, mens jeg derefter har stukket endnu en sprøjte i mit maveskind eller set på endnu en graviditetstest.«

Gennem to år har Michelle Kristensen kæmpet for at blive mor sammen med sin kæreste forlagsredaktøren, Pernille Wass – der har sønnen Laurits på fem år.

I december fortalte den 38-årige kostekspert om sin drøm om at blive mor til Anne Glad i DR-podcasten 'Du kender typen'.

Otte gange havde hun fået sat æg op. To gange endte det i graviditeter, men begge gange tabte hun barnet. Trods de både fysisk, mentalt og økonomisk udmattende behandlinger, havde hun endnu ikke opgivet drømmen om selv at bære et barn, fortalte hun i december.

Nu er det lykkedes, og livet som fertilitetsudøver er forbi. For inde i maven ligger der 'et lille sundt foster', og det gør hende glad.

Alligevel sidder hun stadig med en urolighed i kroppen efter to år i en form for beredskab.

»Pernille prøver hver dag at sige til mig, at alt faktisk er godt, og at det hele nok skal ende ud i, at et sødt lille barn kommer til verden og ud til os til efteråret. Jeg øver mig i at tro på det.«

Med sit eget forløb i fertilitetsbehandling i mente, vil Michelle Kristensen give en stemme til alle der er i fertilitetsbehandling og sætte ord på det.

For det italesættes ikke nok. Derfor sender hun også sin kærlighed og største respekt til dem som fortsat er i fertilitetsbehandling

Michelle Kristensen afslutter sit instagramopslag med fortælle om de seneste par dage, der har været præget af meget lykke.

»Hvor har jeg dog glædet mig til at kunne fortælle Laurits, at han skal være storebror, ringe til min familie og sige, at der er en lille ny på vej. Og selv få lov at vænne mig til tanken om, at jeg skal være nogens mor. At Pernille og jeg skal være forældre sammen. Tænk engang, at vi er så heldige.«