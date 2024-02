Michèle Bellaiche har et stort hverdagsproblem.

»Det kan godt være, at det er helt vanvittigt,« lyder det fra den 51-årige TV2-vært, da B.T. møder hende på den røde løber til 'Echoprisen'.

B.T. stiller Michéle Bellaiche spørgsmålet: 'Hvad ville du sælge, hvis du var med i 'Løvens hule'?'.

Hun svarer:

»Jeg kunne virkelig godt tænke mig at opfinde en form for spray, som man kan komme på sit tøj, så der ikke kommer hår, hundehår, kattehår og fnuller.«

Michéle Bellaiche er hundeejer, og hun kalder det for et 'kæmpe problem' at have hundehår i hele huset.

»Hold kæft, hvor er det irriterende hele tiden at stå med de der ruller. Det er jo overalt. Hele tiden!,« fortæller hun videre og tilføjer:

»Vi går kun i hvidt og lysegråt hjemme hos os. Hvis du har sort på, så er der hår overalt. Det er sygt irriterende.«

