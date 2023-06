Hun er kendt fra 'Løvens hule' på DR og som den ene halvdel af Nordic Female Founders, som hun har stiftet sammen med Anne Stampe.

Men fremover skal Mia Wagner ikke længere være en del af firmaet.

Det skriver Nordic Female Founders i en pressemeddelelse.

»Efter tre års samarbejde i Nordic Female Founders har Mia Wagner og Anne Stampe valgt at fortsætte arbejdet for mere diversitet i erhvervslivet hver for sig. Derfor har Anne Stampe købt Mia Wagner ud af Nordic Female Founders,« skriver de.

Men selvom de ikke længere skal arbejde sammen, slår Anne Stampe fast, at deres venskab er stærkere end nogensinde før.

Mia Wagner siger også, at hun fortsat vil heppe på sin ven og Nordic Female Founders, selvom hun nu skal til at lave noget andet.

»Vi har sammen vurderet, at vi kan udrette endnu mere hver for sig. Jeg kommer til at fortsætte arbejdet med kvinders vilkår i erhvervslivet, men som led i en samlet dagsorden omkring analyse og rådgivning inden for Social Impact Entrepreneurship. I hvilken form og i hvilke rammer er lige nu åbent.«

I 2022 besluttede Mia Wagner blandt flere 'løver' at stoppe i 'Løvens hule'. Her var Anne Stampe blandt de iværksættere, som overtog de ledige pladser.