Det krævede et skarpt øje at se det.

Men forud for Kasper Fisker og Mette Sommers fælles house-dans i semifinalen i 'Vild med dans', kom den sædvanlige træningsvideo – og her var der en lille, men sjov detalje.

Begge nydansere var – grundet dansen – trukket i kasketter. Men Mette Sommers var ikke en hvilken som helst kasket.

Det var en F.C. København-kasket, som var valgt, fordi Kasper Fisker som aktiv fodboldspiller spillede for ærkerivalerne fra Brøndby IF.

»Ja, det var bevidst! Jeg står ved siden af en tidligere Brøndby-mand jo! Og han laver altid sjov med os andre, så nu skulle han lige have den,« siger Mette Sommer med et grin om sin lille stikpille til Kasper Fisker.

»Han kan tage det! Han kommer altid med sådan nogle bemærkninger. For eksempel da vi skulle danse argentinsk tango som hold, der var han sådan: 'De her trin kommer helt naturligt til mig!'. Det er bare den der overlegenhed,« forklarer Mette Sommer.

Det endte dog med at give bagslag for Mette Sommer, for Kasper Fisker leverede i den grad varen i fællesdansen, hvor han sikrede sig maksimumspoint fra alle dommerne.

»Jeg lagde godt mærke til den lille FCK-hat. Det fik en kommentar, og der var et par bandeord, der blev klippet ud. Hun tirrede mig lidt der, det gjorde hun godt nok. Jeg kom med en helt neutral hat, og så kom hun og spillede lidt op. Men jeg skulle koncentrere mig om dansen, så jeg så ikke kasketten alt for meget,« lyder det med et smil fra Kasper Fisker.

Han kan sammen med partneren Karina Frimodt glæde sig over en plads i næste uges finale.

Og det samme kan Mette Sommer og dansepartner Morten Kjeldgaard, der også får kamp om finalesejren fra Frederik Trudslev og Jenna Bagge.