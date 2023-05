Mette Sommer måtte gennem en stor hjertesorg, inden hun tog beslutningen om at tilmelde sig programmet ' Bachelor', hvor hun sammen med flere kvinder kæmpede om Kasper Skaks hjerte.

Det fortæller hun om i podcasten '112 for knuste hjerter'.

Som 32-årig møder hun en mand på sit arbejde, som hun i starten tænker er ham, hun skal have børn med.

De to så hinanden 'hemmeligt' i et år, fordi manden ikke vidste præcis, hvordan han havde det.

Mette Sommer forklarer i podcasten, at hun blev i relationen, selvom hun egentlig ikke fik den kærlighed fra ham, som hun ønskede.

Men da 'Bachelorette'-deltageren blev gravid ændrede det hele sig.

»Jeg tager en graviditetstest og viser ham det, og jeg siger, at jeg selvfølgelig nok skal få det fjernet. Vi ender med at holde en pause, hvor vi begge tænker over det,« fortæller hun.

Da de to mødtes igen spurgte manden, om Mette Sommer nu også var sikker på, at barnet rent faktisk er hans.

»Derfra der tabte jeg alt for ham. Der var ikke noget at rafle om, der vidste jeg, at jeg ikke skulle have børn med ham. Jeg blev så ked af det.«

Mette Sommer gik fra et knust hjerte i Danmark til også at få sit hjerte knust af Kasper Skak i 'Bachelor'. Nu er hun aktuel i 'Bachelorette', hvor hun selv prøver at date 16 mænd. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Sommer gik fra et knust hjerte i Danmark til også at få sit hjerte knust af Kasper Skak i 'Bachelor'. Nu er hun aktuel i 'Bachelorette', hvor hun selv prøver at date 16 mænd. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Efter aborten så de to stadig hinanden, men efter manden ikke ringede til hende nytårsaften afsluttede hun forholdet helt.

For at komme over sin hjertesorg besluttede Mette Sommer, at hun måtte komme væk, da hun stadig arbejdede med manden.

Derfor meldte hun sig til tv-programmet 'Bachelor', der har kørt på TV 2.

Selvom konceptet i programmet gik ud på at finde kærligheden, fandt Mette Sommer og mange af de andre kvinder i stedet et fantastisk venskab med hinanden.

Mette Sommer blev til sidst valgt fra af Kasper Skak, der gik med Helene i stedet.

For tiden er hun aktuel i 'Bachelorette' på TV 2, hvor det er hende, der skal date 16 mænd sammen med en anden kvinde.