Benjamin Hav og Melvin Kakooza er efterhånden blevet lidt af en duo i dansk showbusiness.

Men faktisk er rollerne ikke helt, som man skulle tro mellem den 38-årige musiker og den 31-årige komiker – se selv i videoen øverst i artiklen.

B.T. møder Benjamin Hav og Melvin Kakooza på årets Smukfest, hvor de for en kort bemærkning har kastet lidt stjernestøv over den velgørende håndboldturnering Smukbold på campområdet Kærligheden.

Men ikke længe efter er de på vej videre igen.

Benjamin Hav og Melvin Kakooza var hurtigt videre fra Smukfests velgørende håndboldturnering, men B.T. nåede at fange dem på vejen videre. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Benjamin Hav og Melvin Kakooza var hurtigt videre fra Smukfests velgørende håndboldturnering, men B.T. nåede at fange dem på vejen videre. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Hvis jeg mister Melvin, så mister jeg vores ride tilbage til vores biler,« forklarede Benjamin Hav, der gerne ville snakke med B.T. på gåturen videre, mens Melvin Kakooza stak af og løb i forvejen.

»Jeg har tabt mig selv på Kærligheden mange gange før! Og jeg har lovet mig selv og min kone, at det sker ikke i år!« begrunder 'Den dejligste boy'-rapperen, der privat er gift med hustruen Mille Kortland Hav, som han deler tre børn med.

Benjamin Hav havde dog tid til at fortælle lidt røverhistorier fra sine mange omgange på Smukfest.

Ikke mindst fra en 'kæmpe oplevelse' i starten af hans musikalske karriere.

»Første gang, vi spillede på Smukfest i mit gamle band Benal, det var jo her på Kærligheden, nede i livecampen – det var en af de bedste koncerter i mit liv!« mindes Benjamin Hav.

»Det er også inden, festivalen starter, så energien er høj, og folk er ret vilde!«

Faktisk gentog hans Benal-makker, produceren Magnus Albert Wanscher, succesen, da han tirsdag eftermiddag igen var at finde på Smukfests campområdets lille livescene med sit nye band Solkur.

Men her var Benjamin Hav desværre i gang med 'at hygge lidt med familien' på 'en velvalgt dag' lige efter Grøn Koncert-turneens afslutning.

Melvin Kakooza havde ikke lyst til at tale meget med B.T. - og han endte også med at hive kammeraten Benjamin Hav ud af interviewet. Video: Anthon Unger. Journalist: Lykke Buhl. Vis mere Melvin Kakooza havde ikke lyst til at tale meget med B.T. - og han endte også med at hive kammeraten Benjamin Hav ud af interviewet. Video: Anthon Unger. Journalist: Lykke Buhl.

I stedet blev det til Hugorm-koncert onsdag og måske også et glimt af Emil Kruse og Lamin i de følgende dage på Smukfest.

»Der er jo venner så langt øjet rækker – det er også det, der gør, at det er fedt at være her, men det er også det, der gør, at man hurtigt kan miste sig selv i sovsen, som de kloge drenge ville sige,« fortæller Benjamin Hav, før Melvin Kakooza prikker ham på skulderen.

»Vi har en bil, der holder ude på vejen og venter på Benjamin,« forklarer komikeren.

»Jeg er jo blevet hans security detail (sikkerhedsvagt, red.), og potus (præsidenten af USA, red.) bliver nødt til at komme med nu.«

Og ganske rigtigt, idet Melvin Kakooza får hevet Benjamin Hav med, ruller der en bil op på vejen og tager de to herrer med.

Se det hele i videoen øverst i artiklen.