Dar Salim skal giftes

Det har skuespilleren ifølge Se og Hør netop afsløret fra scenen til Echoprisen, der torsdag aften optages på Østerbrohuset i København.

Den 46-årige skuespiller gik på scenen for at modtage prisen som 'årets skuespiller' for sin præstation i filmen 'Underverden 2', da han ifølge ugebladet sagde:

»Jeg har min søn og min kæreste med. Det er faktisk min forlovede«.

Awardshowet Echoprisen ved et TV 2-show i Østerbrohuset i København, torsdag den 8. februar 2024. Der uddeles i alt otte priser. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Awardshowet Echoprisen ved et TV 2-show i Østerbrohuset i København, torsdag den 8. februar 2024. Der uddeles i alt otte priser. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Dar Salim har for det meste holdt sit privatliv for sig selv, og derfor ved man heller ikke meget om hans forlovede.

Han dannede i en periode par med filmproducer Meta Louise Foldager, som han har sønnen Zidane Storm Salim med.