Der bliver ikke lagt fingre imellem.

Skuespiller Mathilde Norholt er gæst i podcastserien 'Fantasier' på DR, hvor hun i samtale med værten Elisa Lykke fortæller åbent om, at det altså er et godt stykke tid siden, der er er sket noget i hendes soveværelse.

»Jeg er inde i en tørkeperiode, der slår rekorder i mit liv. Til sommer er det to år siden,« fortæller skuespilleren, der blev skilt fra sin mand i 2019.

Ifølge Mathilde Norholt er det ikke fordi, hun ikke har været ude og møde flere nye mennesker, men alligevel er det ikke endt videre.

»Jeg har været på så mange kaffedates. Og der er noget mærkeligt med karma og mig, for jeg vil gerne havde en kæreste, men universet siger: 'ikke endnu'.«

Mathilde Norholt har i stedet for flere dates oplevet, at hun pludselig bliver 'ghosted', der betyder, at personen pludselig forsvinder og stopper med at svare.

»Hver gang jeg møder en, der er spændende, bliver jeg ghostet.« fortæller hun og siger, at hun nu har slettet datingapps fra sin telefon.

Skuespilleren forklarer, at hun synes, det er særligt irriterende, fordi hun ikke længere er i 20erne og mener, der burde være en større seriøsitet, når man dater.

»Hvis man var i tyverne, ville jeg være ligeglad, men vi er voksne,« lyder det.

I stedet fortæller Mathilde Norholt, at hun fokuserer på at have sex med sig selv.

»Jeg havde solosex i forgårs. Så jeg passer på mig selv på den måde så ofte som muligt,« fortæller hun.

Mathilde Norholt dannede i flere år par med Kristian Errebo Krantz.

Parret har sammen en datter, der kom til verden i 2017.

De gik fra hinanden i 2019.