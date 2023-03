Lyt til artiklen

I 1995 stiftede iværksætteren Martin Thorborg søgemaskinen Jubii – flere år før, der var noget, der hed Google.

Da Google kom, var det ifølge Martin Thorborg et paradigmeskift, der slog hans gamle virksomhed af banen. Men nu står vi ifølge techiværksætteren midt i et nyt paradigmeskift – og denne gang er det Google, der er bag om dansen.

»Lige nu er vi ved at se et fuldstændigt paradigmeskift i forhold til fremtidens måde at søge informationer på,« siger Martin Thorborg til B.T.

For Martin Thorborg at se er søgeværktøjer som ChatGPT, der er styret af kunstig intelligens, en uundgåelig del af fremtiden.

HVAD ER CHATGPT? ChatGPT er en omdiskuteret og avanceret chatbot, der blev lanceret i november i selskabet OpenAI. En chatbot er en type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme mængder data. Den opdaterede ChatGPT-4 har imponeret med sin evne til at svare på spørgsmål og udføre komplekse opgaver eller eksempelvis skrive sange og digte. Svarene forventes i fremtiden at blive endnu mere præcise og også blive til ud fra input fra både tekst og billeder. Det betyder eksempelvis, at hvis en bruger uploader et billede, der viser indersiden af et køleskab, så kan chatbotten se, hvilke varer der er i det. Den kan desuden fortælle, hvilke retter man kan lave med ingredienserne. Kilde: Ritzau

»Ligesom vi gik fra hierarki indekser til søgning dengang, så er vi nu ved at gå fra søgning til kunstig intelligens. Det er ny måde at spørge på og en ny måde at få præsenteret resultatet. Så i stedet har den kunstige intelligens været rundt på nettet og prøvet at forstå alle mulige former for viden og kan præsentere det ret abstrakt ud fra de spørgsmål, du giver,« forklarer Jubii-millionæren.

I forhold til udnyttelsen af kunstig intelligens har Google ifølge ham ikke været lige så fremsynede som Microsoft.

»Google ryster i bukserne i øjeblikket på grund af alt det her omkring kunstig intelligens i forhold til søgninger. Jeg tror, de er gået lidt i chok over det, Microsoft har gang i med implementeringen af ChatGPT,« vurderer Martin Thorborg.

»Microsoft har været en dværg i forhold til Google, men de har investeret meget heftigt i kunstig intelligens, selvom det er fløjet lidt under radaren. Google har selvfølgelig også leget med det, men jeg tror, de har lænet sig tilbage og tænkt, at deres søgemaskine er den hurtigste og bedste.«

ChatGPT er en chatbot - en type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ud fra enorme mængder data - der blev lanceret i slutningen af november sidste år af selskabet OpenAI. (Arkivfoto). Florence Lo/Reuters

Vil berøre alle mennesker: 'Det er vildt skræmmende'

Brugen af kunstig intelligens er dog ikke kun noget, der vedkommer techvirksomheder som Google og Microsoft.

Selv har Martin Thorborg brugt ChatGPT til at skrive udgangspunktet til et forord, han skal lave til en amerikansk erhvervsbiografi, ligesom hans børn bruger det til skoleopgaver.

»Jeg kan næsten ikke forestille mig en industri eller person, det her ikke kommer til at berøre på en eller anden måde – meget, meget hurtigere, end jeg tror, vi havde regnet med,« siger techiværksætteren.

Han tør endnu ikke spå om, hvad det kan ende med.

Martin Thorborg var med til at stifte søgemaskinen Jubii og har flere virksomheder bag sig som techiværksætter. I dag er han direktør i regnskabsvirksomheden Dinero. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er vildt skræmmende på nogle punkter. Du kan slet ikke overskue konsekvenserne af det her. Det er noget, der kan udrydde en masse job – eller skabe en masse andre – det kan være, det kan bruges militært, eller computeren lige pludselig får sit eget liv og løber efter os – vi ved det jo faktisk ikke rigtigt.«

Martin Thorborg er dog i første omgang optimistisk.

Derfor råder han hellere folk til at undersøge det og prøve værktøjer som ChatGPT af.

»Det er kommet for at blive, og enten kan man løbe med og se, hvad man kan få ud af det – som underholdning eller på arbejdspladsen – eller man kan sætte sig ned og prøve at holde tidevandet ude og så bare tabe,« slutter techiværksætteren.