Martin Johannes Larsen er klar på mere 'Vild med dans'.

Den 33-årige komiker, der i efteråret debuterede som vært i TV 2s store underholdningsprogram, vil meget gerne tage en runde mere til efteråret, hvis TV 2 giver ham muligheden.

»Der er ikke noget, der er på plads endnu, men hvis ikke vi lander en aftale, så vil jeg fandeme blive ærgerlig. Så har jeg ikke gjort det særlig godt,« lyder det ærligt fra Martin Johannes Larsen, der sammen med sin makker Rasmus Wallbridgde for tiden er landet rundt med comedyshowet 'Vil I se vores smukke navler?'.

»'Vild med dans' er jo den største ting, der er sket i min karriere. Jeg er også vildt glad for, at jeg prøvede det i efteråret, for det betyder, at jeg er langt mere tryg nu ved at stå på en scene, når vi er rundt med vores show,« fortæller han videre og tilføjer:

Martin Johannes Larsen og Sarah Grünewald, da de i efteråret 2022 var værter sammen på 'Vild med dans'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Martin Johannes Larsen og Sarah Grünewald, da de i efteråret 2022 var værter sammen på 'Vild med dans'. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi havde en evaluering af 'Vild med dans'-sæsonen i efteråret, og de virkede ret glade, så mon ikke jeg er med i en sæson til.«

Hvad overraskede dig mest ved at være vært på 'Vild med dans'?

»Man har jo tidligere hørt beskrivelsen af 'Vild med dans' som en stor unik familie og tænkt 'ja, okay, så vildt er det heller ikke'. Men det er det! Man bliver lullet ind i den verden, og det bliver det eneste, man interesserer sig for i den periode. Det var jeg ret overrasket over.«

Han tilføjer:

»Jeg har derudover været virkelig positiv overrasket over, hvor behagelig en produktion det er at være med på. Folk tog virkelig godt imod mig lige fra Sarah (Grünewald, red.) til TV 2 og Mastiff (produktionselskabet, der laver 'Vild med dans', red.). Det var virkelig trygt at være med.«

Er det din hidtil største udfordring i karrieren?

»Ja, det ligger jo et stykke fra, hvad jeg normalt laver. Og også fordi man bliver så bredt eksponeret. Og så er det bare underligt at stå som vært i et format, man selv har set i tv, og som har eksisteret i så mange år.«

TV 2 mangler også snart en ny 'X Factor'-vært. Hvad ville du sige til det?

»'Vild med dans' og 'X Factor' er jo to af de programmer, som jeg holder mest af. Så hvis de lægger an, kunne jeg godt tænke mig at bide på.«

Det kan selvfølgelig også være, at din gode ven Melvin Kakooza får chancen, nu hvor han måtte melde afbud sidst?

»Ja, det kunne man godt unde ham.«

