Københavns Byret afgør i kendelse lørdag, at der ikke nedlægges forbud mod DR-dokumentar, hvilket entertaineren Martin Brygmann har anmodet om.

Det oplyser Københavns Byret til Ritzau.

Sagen handler om, at Martin Brygmann forsøgte at få nedlagt et fogedforbud mod at blive nævnt i en unavngiven sag.

Ifølge Berlingske er der tale om sexismedokumentar, der omhandler personer i musikbranchen – og altså angiveligt også Martin Brygmann.

Dokumentaren skulle angiveligt have været undervejs i flere år, og den skulle ifølge Berlingske være blevet sendt i næste uge på DR.

Ifølge Berlingske handler dokumentaren om strukturel sexisme i musikbranchen baseret på rapporter fra 2022.

B.T. har kontaktet de involverede parter foran Københavns Byret torsdag, hvor sagen var for retten, men ingen af dem ønskede at udtale sig.

Berlingske oplyser, at der ifølge deres oplysninger er tale om en lang række kvinder, der står frem i dokumentaren. Udover kvinderne er der også 150 andre kilder, der fortæller om deres oplevelser.

Det vides ikke, hvilken rolle Martin Brygmann spiller i dokumentaren.

Hans advokat Heidi Højmark Helveg sendte en pressemeddelelse ud gennem Ritzau torsdag, hvor hun skriver, at indholdet krænker hendes klients 'fred og ære'.

Hun og Martin Brygmann har de gennem de sidste syv måneder henvendt sig til DR ti gange for at få fremlagt dokumentation.