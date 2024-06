Martin Brygmann reagerer nu på den sag, han havde anlagt mod DR, og som han tabte.

Det sker i et længere opslag på Facebook.

»Det er vigtigt for mig at tydeliggøre, at denne sag ikke blev anlagt for at skjule noget. Hvis jeg ville skjule mig, havde jeg ikke anlagt en sag i det offentlige rum, med risiko for den presseopmærksomhed, jeg nu får,« skriver han og fortsætter:

»Sagen blev udelukkende anlagt på baggrund af DR’s uvilje til at frembringe dokumentation og beviser for påstande, der blev fremsat og fordi DR kategorisk nægtede at tage til efterretning, når jeg med faktisk dokumentation kunne modbevise flere usandheder og påstande.«

Han fortæller, at han overfor DR og produktionsselskabet af den har påpeget flere faktuelle fejl, og at han blandt andet et blevet spurgt ind til ting, som han skulle have sagt for 15-20 år siden.

»Som har været helt umulige at skulle svare på, da jeg ikke har kunnet få udleveret dokumentation. Alligevel er der fastholdt en historie, som tegner et billede af mig, der er meget langt fra, hvem jeg er.«

Han skriver, at han er rystet over, 'hvor voldsomt der skrues op og vinkles' i den kommende dokumentar, og at han er 'virkelig rystet over', hvor manipulerende det er.

Om det, der bliver fortalt i dokumentaren skriver han:

»Mine ord eller handlinger kan ikke betegnes som magt, overgreb, trusler eller lignende, men eftertanker om, hvad jeg mon mente med en kompliment, en måske plat, flirtende vittighed eller i nogle tilfælde et gensidig kys eller en fysisk relation.«

Martin Brygmann skriver videre, at han desværre har været blind for, at status og berømmelse kan give skævhed i relationer, men at han »aldrig selv (har) haft en tanke om, at jeg kunne udnytte andre til min fordel, men bare været glad for den opmærksomhed, jeg har fået.«

Opdateres...