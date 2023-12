'Gift ved første blik'-deltageren Mark Worsten fandt ikke kærligheden i DR-programmet.

Men faktisk viser det sig, at hans sæson bød på flere potentielle fremtidige hustruer for ham – for den 33-årige kranfører fra Odense har kysset med flere deltagere fra programmet end blot sin ekskone.

I podcasten 'Marcus og Realitypanelet' fortæller Mark Worsten nemlig, at han har 'datet flere' fra sin egen seneste sæson af DR-hittet 'Gift ved første blik'.

»Jeg har måske kysset på Sara,« fortæller Mark Worsten i seneste afsnit af 24syv-podcasten.

Mark Worsten er 33 år, kranfører og fra Odense. Foto: DR Vis mere Mark Worsten er 33 år, kranfører og fra Odense. Foto: DR

Her bekræfter den 33-årige 'Gift ved første blik'-deltager også, at der er tale om den 33-årige folkeskolelærer Sara Hove Klok Kristensen, som i 'Gift ved første blik' blev gift med den tre år yngre softwareingeniør Nicklas Højgaard Nissen.

Overfor Her&Nu bekræfter Sara Hove Klok Kristensen, at hun ganske rigtigt har datet Mark Worsten for en kort stund efter programmet, selvom hun ikke havde tænkt sig, at det skulle deles med omverdenen.

»Vi ser forskelligt på afslutningen, men vi er videre begge, så mere har jeg ikke at sige til det,« siger Sara Hove Klok kryptisk til ugebladet.

I 'Gift ved første blik' blev vejlegenseren Sara Hove Klok Kristensen og århusianeren Nicklas Højgaard Nissen gift og skilt igen.

Sara og Nicklas. Foto: Snowman Productions. Vis mere Sara og Nicklas. Foto: Snowman Productions.

Parret valgte at trække sig før tid fra DR-eksperimentet, efter de først flyttede fra hinanden igen og aldrig rigtigt formåede at rette op på deres relation, som gik skævt allerede fra den indledende bryllupsrejse.

Den 33-årige odenseaner Mark Worsten blev gift med den 32-årige optiker Line Winther Lindtorp fra Svendborg i 'Gift ved første blik'.

I det sidste afsnit valgte Line Winther Lindtorp dog, at hun gerne ville skilles fra Mark Worsten.

Efterfølgende prøvede han så også lykken med 'Gift ved første blik'-fællen Sara Hove Klok Kristensen, men det blev altså ikke til mere end en kort fornøjelse for de to.