Maria Fantino har været meget tydelig omkring, at 'X Factor'-værtsrollen var hendes drømmejob.

Men det betyder åbenbart ikke, at hun er klar til at være med igen næste år.

»Jeg er bestemt ikke skræmt for at skulle lave noget mere, men jeg har også været meget åben over for dem (TV 2, red.) med, at nu skal vi lige fokusere på den her 'X Factor'-finale, og så må vi tage alt andet bagefter,« siger Maria Fantino til B.T. efter fredagens finale.

Men selvom den nye vært er uafklaret, så betyder det ikke, at TV 2 er det.

Maria Fantino har som ny 'X Factor'-vært kåret sin første vinder til fredagens finale i Randers: Helene Frank. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Maria Fantino har som ny 'X Factor'-vært kåret sin første vinder til fredagens finale i Randers: Helene Frank. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Maria Fantino afviser nemlig ikke, at TV 2 allerede har hevet hende i ærmet for at få hende med endnu en sæson igen.

»Jeg tror, jeg skulle have klaret det ret dårligt for, at de med det samme ringede til en ny. Så håber jeg også, de lige havde givet en heads up,« lyder det med et stort grin.

Men selvom interessen fra både TV 2 og seerne har været overvældende og dejlig, så kaster Maria Fantino sig altså ikke bare hovedkuls ud i endnu en sæson som 'X Factor'-vært.

»Det er jo selvfølgelig noget, vi skal have arrangeret ordentligt. Det er dumt for mig bare at sige JEG GØR DET, uden man lige får styr på nogle ting,« forklarer værten.

»Det starter jo først til august, så der er jo fin tid og mulighed for, at vi kan få snakket det igennem.«