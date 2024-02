Mai Manniche har tidligere været flittig til at dele, når dronning Mary bar hendes smykker.

Den praksis intensiverede smykkedesigneren efter tronskiftet med flere billeder på Instagram, men nu har hun trukket alle sine billeder tilbage.

»Billederne fjernede jeg, fordi der blev rejst tvivl om, hvad vi designere må og ikke må. Jeg vil selvfølgelig ikke støde nogen. Men reglerne er uklare,« skriver Mai Manniche i en sms til B.T.

Mai Manniche har dog ikke svaret på, om det danske kongehus har hevet fat i hende, eller om de slettede billeder skyldes Berlingskes kritik af dem.

Smykkedesigner Mai Manniche har slettet alle sine billeder af dronning Mary efter kritik. Den nyslåede dronning har ved flere lejligheder gennem tiden båret designerens smykker.

Torsdag skrev avisen nemlig, at Mai Manniches videredeling af billeder af dronning Mary iført hendes smykker kunne være i strid med ikke bare rettighederne til at bruge billederne, men også markedsføringsloven.

»Det ligner umiddelbart, at Dronningen har været til officielle begivenheder, hvor hun er blevet fotograferet, måske af pressen, og at det nu er de billeder, den pågældende designer bruger til at reklamere for sine egne smykker. Det vil jeg mene kommer i karambolage med retten til eget billede,« siger Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen, advokat med speciale i immaterialret og markedsføringsret, til Berlingske.

Mai Manniche fortæller blot til B.T., at hun føler sig udsat for en uretfærdig forskelsbehandling.

»I sælger jo også artikler og får kliks med billeder af de kongelige. Plus jeg kan se, at både Søren Le Schmidt og Jesper Høvring selv viser billeder af dronningen i deres designs. Så jeg har personligt svært ved at se, hvad forskellen er,« lyder det.

»Men i respekt for ikke mindst Dronning Mary, som jeg som designer er meget stolt af bærer mine smykker, fjernede jeg billederne. Regler gælder vel for alle - og vel ikke bare mig?«

Dronning Mary har før båret Mai Manniches smykker, men her efter tronskiftet er smykkedesigneren stoppet med at dele billeder af dronningen iført hendes smykker.

B.T. har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, der ikke ønsker at kommentere den konkrete sag.

I stedet henvises til Kongehusets hjemmeside, hvor det fremgår, at Kongehuset og den kongelige familie ikke ønsker at indgå i markedsføringssammenhænge.

Mai Manniche skriver da også et opslag på Instagram, at hun er blevet bekendt med det ønske.

'Siden tronskiftet er jeg med stolthed begyndt at vise billederne (af dronning Mary med hendes smykker, red.). Det viser sig, at det må jeg ikke og derfor har jeg nu fjernet alle billederne,' skriver smykkedesigneren.

'Jeg fjerner alene opslagene, da Kongehuset naturligt nok ikke må bruges i kommercielle sammenhænge. Jeg viste billederne som stolt designer - og det er jeg fortsat,' forsikrer smykkedesigneren her.

