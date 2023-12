Selvom Mahamad Habane har boet i Danmark, siden han var syv år, har han stadig ikke fået dansk statsborgerskab.

Den 33-årige standupkomiker, der er født i Somalia, fortæller til B.T., at han første gang bestod indfødsretsprøven i 2015, men da han samtidig skyldte en lille smule penge i SKAT, blev hans ansøgning afvist og sendte ham i en form for karantæne.

Siden kom der fart på standupkarrieren, hvor han blandt andet har optrådt to gange til Kronprinsparrets Priser, og i den forbindelse så han sit snit til at bede kronprins Frederik om hjælp.

»Jeg spørger, om han kan hjælpe, og der får jeg at vide, at jeg skal henvende mig til Borgerservice. Jeg tænker, at han jo snart er konge, så han må kunne et eller andet, men det gad han ikke være med til,« fortæller Mahamad Habane med et stort grin.

Mahamad Habane optrådte i 2019 til Kronprinsparrets priser og medvirkede med et par indslag i årets udgave tilbage i november. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Mahamad Habane optrådte i 2019 til Kronprinsparrets priser og medvirkede med et par indslag i årets udgave tilbage i november. Foto: Kristian Dam Nygaard

For nylig tog Mahamad Habane indfødsretsprøven igen - og bestod - så lige nu venter han på at få svar.

Denne gang skylder han ikke penge til SKAT, så han er nogenlunde optimistisk.

»Nu må vi se. Behandlingstiden tager to år, og hvis man laver nogen forseelser, kan du ryge i karantæne igen.«

Se Mahamad Habane fortælle om sin kamp med at blive dansk statsborger - og mødet med kronprins Frederik i videoen øverst i artiklen.