Da Mads Mikkelsen gik på scenen og holdt takketale, afslørede den ellers så private skuespiller en lykkelig nyhed.

For med sin nyerhvervede Bambi Award i hånden til torsdag aftens prisuddeling i München, fortalte den danske verdensstjerne, at han skal være bedstefar for første gang.

»Det her er en Bambi Award. Det er min datters yndlingsfilm, og hun har lige skænket mig et barnebarn,« sagde Mads Mikkelsen fra scenen til stor jubel i salen.

Her afslørede den snart 58-årige verdensstjerne også, at hans første barnebarn har fået navnet Maria.

Mads Mikkelsen med hustruen Hanne Jacobsen og deres to børn, sønnen Carl og datteren Viola, som nu har gjort ægteparret til bedsteforældre for første gang.

Mads Mikkelsen har den 31-årige datter Viola Jacobsen Mikkelsen og en 26-årig søn ved navn Carl Jacobsen Mikkelsen med koreografen Hanne Jacobsen.

Nu er ægteparret gennem mere end tyve år så også blevet morfar og mormor.

Deres datter Viola er sygeplejerske og har været sammen med sin kæreste, Wood Wood-modemanden Conrad Foss, de sidste tre år.

Nu har Viola Mikkelsen og Conrad Foss så også fået deres første barn sammen.

Mads Mikkelsen holds the Bambi in the "Acting International" category at the 75th Bambi Awards at the Bavaria Film Studios.

Dermed har parret samtidig skænket Mads Mikkelsen sit første barnebarn og gjort ham til morfar.

Derfor dedikerede Mads Mikkelsen altså den fornemme pris som velbevandret international skuespiller til lille Maria under torsdagens tyske Bambi prisuddeling.