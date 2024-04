Det er ved at være et stykke tid siden, at offentligheden har hørt fra sangeren Mads Langer.

Nu er han dog vendt tilbage på sine sociale medier, hvor han fredag har reklameret for sin nyeste single 'Lejlighed på 5. sal'.

Men med reklamen følger også en forklaring til dem, der kan have undret sig over musikerens fravær.

'Jeg er tilbage med ny musik efter en længere pause fra rampelyset,' lyder det indledningsvist, inden han fortsætter:

'Jeg har haft brug for at trække stikket, fokusere på at være far for min skønne lille datter, tage alle de mange store oplevelser igennem min karriere ind, og på samme tid øve mig på at leve et liv, der ikke hele tiden er i overhalingsbanen.'

Mads Langer har datteren Hannah med sin kone, Julie Lillelund. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Langer har datteren Hannah med sin kone, Julie Lillelund. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix

Sammen med Julie Lillelund har Mads Langer datteren Hannah på tre år.

Tidligere har musikeren også udtalt, at han har haft brug for pauser, så han kunne fokusere på rollen som far.

»Der skal være tid til at være far også. Jeg skal ikke være ham der faren, der aldrig var hjemme,« lød det i et interview med Her & Nu.



Det er derfor ikke den første pause, som sangeren har holdt fra rampelyset.

Nu er han dog tilbage, og han håber, at hans fans vil tage godt imod den nye musik.