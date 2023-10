»Vi er mest af alt lettede og stolte over, at vi efter en hård uge kom igennem.«

Sådan lød det fra Søren Le Schmidt og Mie Moltke, efter de fredag aften dansede sig videre i 'Vild med dans'.

For selvom det ikke kunne ses på deres quickstep, var det yderst begrænset, hvor meget de havde fået den trænet.

Søren Le Schmidt var nemlig så uheldig at brække sin tå i et uheld i hjemmet, så fra tirsdag og frem var det slut med at træne. Ikke engang generalprøven deltog de i for at skåne tåen.

Tøjdesigneren ligger da heller ikke skjul på, at den ufrivillige pause har været frustrerende.

»Man vil det så gerne, man vil så gerne videre og gøre det bedste, man kan, så når man skal hive tre dag ud af kalenderen lige op til, hvor man bare skal ligge derhjemme med foden oppe, så bliver man sgu lidt frustreret.«

Søren Le Schmidt og Mie Molkte dansede sig dog alligevel til 28 point fra dommerne, hvilket var nok til en fjerdeplads. Seerne var også godt tilfredse og stemte parret videre.

I stedet var det Barbara Moleko og Damian Czarnecki, som stod over for Andreas Bo og Camilla Dalsgaards i omdansen. Her trak sidstnævnte par det længste strå.