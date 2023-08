Det er en lun sommeraften i Vilnius, I skal optræde til festivalen Granatos Live, og flere tusinde mennesker har taget opstilling foran scenen for at høre jeres hits.

Sådan lød fredagens plan for det danske band Lukas Graham, der har Lukas Forchhammer i front.

Koncerten så da også, hvis man skal tro på de videoer, der er delt på de sociale medier, ud til at gå godt.

Alt var dog ikke fryd og gammen, for det danske band fik uønskede gæster på scenen.

En video, som bandet selv har delt, viser nemlig, at der også var mødt massevis af insekter op til koncerten.

Bandmedlemmerne måtte igen og igen slå de små dyr væk, og som det kan ses, valgte et crewmedlem til sidst at trække sin striktrøje op over hovedet for at få lidt fred fra dyrene.

»Vi havde nogle uønskede gæster på scenen i nat,« skriver bandet selv til videoen.

Det vides ikke, om det var det enorme lysshow, skovområdet som festivalen afholdes i, vandet, der ligger få hundrede meter væk, eller blot muligheden for at høre de danske verdensstjerner live, der tiltrak de mange insekter.

Men Lukas Graham glemmer formentlig ikke koncerten i Litauen lige foreløbig.