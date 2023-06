Firmaet hedder Big Dreams ApS.

Og med de penge, der bliver skovlet ind, kan manden bag, Lukas Forchhammer, frontmand for bandet Lukas Graham, godt tillade sig at drømme stort.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab, som Ownr har trukket for B.T.

For 2022 lyder bruttofortjenesten på 19,5 millioner kroner mod 'kun' 9,9 millioner kroner året før.

Det samlede resultat er på 8,9 millioner kroner, hvor det i 2021 lød på 3,9 millioner kroner.

Årsresultatet er dog langtfra det eneste, som bør få mundvigene hos sangerne til at vende gevaldigt opad.

Egenkapitalen i virksomheden har nemlig fået sig en gevaldig polstring, og hvor den før var på helt acceptable 8,5 millioner kroner, er der nu 17,5 millioner kroner på kistebunden.

Der er syv beskæftigede medarbejdere i virksomheden, som alt i alt med løn, pension, omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger har fået udbetalt 5,7 millioner kroner, hvilket er cirka 400.000 mere end sidste år.

Her lader det især til, at 34 årige Lukas Forchhammer har fået øjnene op for, at der en dag – om mange år – kommer en tid, hvor det måske er tid til at trække sig tilbage.

Posten, som hedder pension, er i hvert fald gået fra meget beskedne 14.5000 kroner i 2021 til 177.150 kroner i 2022.