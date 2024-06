Hun fylder ikke helt så meget i mediebilledet, som hun engang gjorde.

Men det betyder ikke, at Lotte Heise er væk.

Torsdag aften mødte hun op på den røde løber til årets Tivolirevy, og her kunne hun løfte sløret for et yderst travlt sommerprogram.

»Jeg har supertravlt på Danmarks Radio. Jeg laver hele sommeren på P2, eller ikke hele sommeren, det lyder virkelig overdrevet, men jeg laver 'Heise i Hængekøjen', jeg laver 'Bravo', og så skal jeg lave noget 'Aftenshowet' som gæstevært, så jeg har det helt vildt godt.«

Netop 'Bravo' er Lotte Heises mangeårige opera-program hos DR.

Et program, der i år kan fejre ti års jubilæum.

Det var lidt en overraskelse for mig, og det siger nok mere om mig, end det gør om dig, at du har haft 'Bravo' i ti år. Nu satser DR jo på opera, og de har sendt Frederik Cilius, Rasmus Bruun og Allan Gravgaard ud i Europa på 'Operarejsen'. Hvorfor blev det ikke Lotte Heise, de sendte ud?

»Nok fordi jeg ikke blev spurgt, eller fordi jeg ikke tænkte over det. Jeg ved det ikke. Det passer mig fint at lave 'Bravo', for det er radio. Jeg har lavet nok fjernsyn i mit liv.«