I 2018 var smilene brede og forventningerne tårnhøje for slipsefirmaet An Ivy.

De to stiftere, Alexander Gram og Nikolaj Dylsing Olsen, var med i DR-programmet 'Løvens hule'.

Her fik de Løvens hule'-investor Jesper Buch med i projektet, da han købte 25 procent af virksomheden og smed 500.000 kroner i projektet.

Men nu er der dårligt nyt for firmaet.

I en rapport som Ownr.dk har trukket for B.T. står det nemlig klart, at firmaet er gået konkurs.

Til B.T. bekræfter stifer Nikolaj Dylsing Olsen de kedelige nyheder.

»Vi er utroligt kede af, at vi har måtte begære vores virksomhed konkurs.«

»AN IVY har været et hjertebarn, som vi har arbejdet med i rigtige mange år, og som har været drevet af en enormt stor passion og en drøm om at skabe en sund og stærk forretning.«

Det blev en tid med corona og aflyste store fester, der endte med at blive dødsstødet for firmaet.

»På trods af en hård kamp og en masse nye initiativer, må vi desværre erkende, at vi ikke har kunnet komme tilbage på rette køl efter covid-19, som gjorde det svært for en lille niche virksomhed med fokus på salg af slips.«

»Med nedlukningerne som aflyste store begivenheder og fester, imens folk samtidig arbejdede hjemmefra, forsvandt en stor del af behovet for slips – og dermed vores primære forretningsgrundlag på daværende tidspunkt.«

Derfor har stifterne taget den svære beslutning at begære sig konkurs.

»Vi har gjort alt, hvad vi har kunnet, for at undgå det, men vi har desværre måtte erkende, at begære konkurs var det mest ansvarlige.«

Firmaet nåede aldrig at få et overskud i forretningen.

I 2021 havde de en negativt resultat på 114.000 kroner, og det blev til et endnu større underskud på hele 604.000 kroner i 2022.