Firmaet Tuttelu har ikke formået at komme ud af 2022 med et overskud.

Babyudstyrsfirmaet, der er kendt fra 'Løvens Hule', har netop offentliggjort deres årsregnskab for 2022, og det viser altså røde tal på bundlinjen.

Dog fortæller Christoffer Bo Larsen, stifter og administrerende direktør i Tuttelu, til Finans, at underskuddet er forventeligt.

De har nemlig brugt året på at udvikle konceptet og investere i deres produktudvikling.

Men ser man bare på tallene i regnskabet, ser det ikke så heldigt ud.

Her er underskuddet vokset fra 25.244 kroner sidste år til 1,1 millioner i 2022.

Dog mener den administrerende direktør, at der er grund til at være optimistisk.

»Vi har allerede slået sidste års omsætning – næsten gange to – og det ser ikke ud til at blive mindre, og væksten ser ud til at fortsætte,« siger han til Finans.

Tuttelus primære produkter er at levere bleer og babyudstyr på abonnement.

Firmaet medvirkede i 2023 i 'Løvens Hule', hvor Louise Herping købte 15 procent af firmaet for 350.000 kroner.

Tuttelu fortæller til Finans, at man også forventer et underskud i 2023, men at de samtidig forventer at vækste i omsætning hver måned.