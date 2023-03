Lyt til artiklen

Lise Baastrup blev i februar mor til to, da datteren Elin kom til verden.

I forvejen er hun og ægtemanden Jacob Dahl forældre til treårige Laura.

Ved første øjekast er det måske ikke alle, der lige ser koblingen mellem døtrenes navne – men ved et tilfælde skulle navnevalget vise sig at gå op i en højere enhed. Det afslører Lise Baastrup over for HER&NU.

»Da Elin Reimer gik bort, kom jeg på navnet. Jeg tænkte: 'Elin, det er da også smukt'. Og så gav det jo sjovt nok også mening, at vores ældste hedder Laura. Og de er lavet af en Lise. Det var et tilfælde, der pludselig gav mening, fortæller skuespillerinden til ugebladet.

Det er nemlig 'Matador', døtrenes – og deres mors – navne har tilfælles.

Elin Reimer, der gik bort 17. september 2022, spillede nemlig den legendariske rolle som stuepigen Laura i Lise Nørgaards folkekære serie 'Matador'.

I et opslag på sin Instagram-profil løftede Lise Baastrup sløret for, at Elins fødsel var en særdeles hurtig en af slagsen.

'For en uge siden gik mission turbofødsel i gang; vandet gik og en god time efter begyndte presseveerne I BILEN på vej til Hillerød Hospital! På p-pladsen kom to engle flyvende ud. De hedder Amalie og Louise og sammen med Jacob hjalp de mig, gående med presseveer, op på stuen. 12 minutter senere lå Elin på mit bryst,' skrev skuespillerinden, da hun viste familiens nyeste tilføjelse frem for første gang.'

Efter halvandet års forlovelse sagde Lise Baastrup ja til sin Jacob Dahl i Budolfi Kirke i Aalborg 2. april 2022.

De to mødte hinanden i 2017, da Lise spillede med i Cirkusrevyen, hvor Jacob Dahl var forestillingsleder. Han er søn af revydronningen Lisbet Dahl, som også var revyens instruktør dengang.

Jacob Dahl har i forvejen to større sønner fra et tidligere forhold.