Det blev ikke den afslutning, Lisbeth Dahl havde forestillet sig, da hun tog afsked med Cirkusrevyen efter 33 sæsoner i teltet på Bakken.

Efter en omgang med først corona og siden senfølger af sygdommen, måtte hun trække sig fra sæsonen, hun ellers havde planlagt at gennemføre.

»Det var en rigtig, rigtig trist slutning. Også fordi jeg bliver så syg, at da jeg kommer tilbage på arbejde, har jeg ikke kræfter, så otte dage efter var jeg nødt til at melde fra«, fortæller Lisbet Dahl i dokumentaren 'Lisbet Dahl: Tag mig, som jeg er' fra TV 2.

Den 76-årige revydronning fortæller i dokumentaren, at hun ellers havde planlagt at vende tilbage, når hun havde overstået sygdomsforløbet.

Men beskeden fra Cirkusrevyen var ifølge Lisbeth Dahl, at man ikke ønskede hende tilbage.

»Så melder de helt fra, og så siger de: 'Så behøver du ikke komme overhovedet. Så beholder vi din substitut'. Det blev jeg meget såret over«, siger Lisbet Dahl i dokumentaren.

33. sæsoner blev det til ved Cirkusrevyen. Foto: Nikolai Linares

I stedet for Lisbeth Dahl blev det Pernille Schrøder, der spillede den 34. sæson..

I dokumentaren kalder skuespilleren det en meget trist afslutning.

»Det var en trist måde at slutte derude på. Men sådan blev det. Det er der ikke noget at gøre ved. Så er det godt, jeg kan fortsætte i Tivoli,« fortæller Lisbeth med henblik på, at hun til sommer optræder i revyen i Tivoli.

B.T. har kontaktet Torben Træsko Pedersen for sin udlægning af den sidste sæson med Lisbeth Dahl, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.

Dokumentaren kan ses på TV 2 Play.