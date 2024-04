Lisbet Dahl gør klar til en ny sæson med Tivoli Revyen.

Da B.T. møder den 78-årige revylegende til et pressemøde med det nye hold, afslører hun, at TV 2 flere gange har forsøgt at få hende med i 'Vild med dans'.

I videoen øverst fortæller hun hvorfor, hun har måtte sige nej, selvom hun egentlig gerne ville være med.