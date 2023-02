Lyt til artiklen

Lisbet Dahl var næsten blevet synonym med Cirkusrevyen, som hun havde været en del af siden 2002.

Men sidste år kom den overraskende nyhed om, at hun skiftede til Tivolirevyen.

Et skifte, som næsten var lige så chokerende for hovedpersonen selv, som det sikkert var for de mange revyfans rundt om i Danmark.

»Jeg elsker Cirkusrevyen, men det år, hvor vi havde corona, og jeg sad heroppe (Hornbæk, red.) alene, der tænkte jeg, 'nu skal jeg væk. Nu er der nye mennesker, der skal til. Der skal ske noget nyt'. Det var min intuition, der sagde, at det bare skulle ske.«

»At jeg så skulle i Tivolirevyen, det kom som et chok. Det havde jeg sgu ikke lige set komme.«

En del af æren for det kan James Price tage. For da han fik af vide, at hans kontrakt med Cirkusrevyen ikke blev forlænget, gav han Lisbet Dahl et kald.

»Jeg vidste godt, at Lisbeth ville stoppe i Cirkusrevyen, og så spurgte jeg hende, om hun skulle pensioneres, og så sagde hun: 'Nej, det kan jeg da ikke. Jeg kan da ikke bare sætte mig ned i en lænestol og løse kryds og tværs'. Da jeg så fik af vide, at jeg ikke skulle fortsætte i Cirkusrevyen, så ringede jeg til Lisbet og spurgte, om hun virkelig mente, at hun gerne ville fortsætte,« forklarer han.

Svaret var fortsat et rungende ja, og så var det, at ideen slog ned i den kendte tv-kok og kapelmester: Hvad med Tivoli?

»Så grinede vi lidt af det, men så ringede jeg til Tivoli, og spurgte dem, hvad de skulle i 2023, og om de havde planer i Glassalen. Det havde de ikke, så jeg spurgte: 'Hvad vil i sige til, at mig og Lisbeth måske kommer ind og laver revy?'. Og det syntes de var en god idé,« siger han.

Lisbet Dahl kan også huske, hvordan de to kollegaer i starten jokede med ideen, som så pludselig blev alvor.

»Det var ham og mig, der sad og grinede og sagde: 'Hvad skal vi så lave næste år? Vi skal lave revy i Tivoli, og så grinede vi i et kvarter, vi troede det var en joke, indtil James sagde, at man altid kunne prøve at spørge, hvad de (Tivoli, red.) skulle lave derinde.«