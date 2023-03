Lyt til artiklen

Næste fredag skulle Linse Kessler være mødt op i Københavns Byret.

Men den private straffesag mod tv-kendissen var blevet 'klaret' og undgik derfor en retssag, forklarede sagsøgerens advokat Jesper Lett til B.T.

Nu kan Ekstra Bladet, der har fået aktindsigt i retsbogen, så fortælle, at det skyldes, at Linse Kessler til mandagens retsmægling har indgået forlig med sagsøger, hvor hun skal betale 70.000 kroner til sagsøger indenfor to uger.

Ingen af parterne i sagen har dog ønsket at udtale sig om, hvad striden gik på overfor hverken B.T. eller Ekstra Bladet.

Linse Kessler, der lyder af det borgerlige navn Lenina Coleman, har sammenlagt brugt 7 år af sit liv på at sidde i fængsel i blandt andet Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel.

Hun har modtaget domme for forbrydelser som hashsmugling, ulovlig våbenbesiddelse, vold, trusler mod vidner og ulovlig indtrængen.