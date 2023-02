Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er bestemt ikke nyt, at Line Hoffmeyer åbent og ærligt fortæller om sit donorhjerte på sociale medier.

Men i sit seneste skriv fortæller influenceren, at hun for første gang er i tvivl, om hun har lyst til at fejre jubilæet for, at hun for 11 år siden fik et nyt hjerte.

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

'På onsdag er det min hjertedag. 11 år siden, jeg fik mit fine donorhjerte, som reddede mit liv. Det er en dag, jeg altid har markeret med en form for fejring, enten fest, middag, brunch eller lagkage. Og som regel altid planlagt i god tid,' skriver hun.

'I år føles det lidt anderledes, fordi min krop ikke længere er specielt gode venner med hjertet, men danner antistoffer, så jeg har slet ikke kunnet overskue at planlægge en fest, for det føles ikke som om, der er så meget at fejre på den front for tiden, og at bruge en hel dag på at forholde mig til mit hjerte virker skide uoverskueligt,' lyder det.

Men selvom Line Hoffmeyer har været i tvivl, tror hun stadig, at det bedste for hende vil være at fejre sit liv med donorhjertet.

'Men jeg tror det bliver mere uoverskueligt ikke at markere dagen, for selvom min krop er gået hen og har set sig sur på pumpemaskineriet, så er jeg det jo altså langt fra selv, og de gode år, jeg har haft med det, skal jo for fanden fejres,' skriver hun.

Dermed er det også blevet tid til at finde ud af, hvordan dagen præcis skal foregå. Men uanset hvad glæder influenceren sig til den.

'Uanset hvad, så skal jeg altså, som alle de andre år, bruge dagen med mennesker, jeg elsker, og som elsker, at jeg 22. februar 2012 (indtil videre) fik 11 fantastiske år mere at leve i, end mit gamle hjerte havde evnet at gi’ mig,'

Til sidst i sit opslag opfordrer Line Hoffmeyer folk til at melde sig som organdonor.

'Hvis du nu er én af de mange mennesker, der gerne vil donere organer, når du en dag skal her fra, men ikke lige har fået krydset af, så håber jeg, du vil klikke på linket i min bio og bruge to minutter, du med garanti godt kan undvære, til fordel for måske en dag at kunne give et andet menneske 11 år – og sikkert mange, mange flere.'

Det var i slutningen af 2022, at Line Hoffmeyer meldte ud, at der var begyndt at dannes antistoffer i hendes krop, der med al sandsynlighed kommer til at betyde, at hendes krop vil afstøde det hjerte, hun fik for 11 år siden.

Tidligere har den populære influencer fortalt, at lægerne ikke vil komme med profetier om, hvornår hendes hjerte kan blive afstødt, men ifølge Line Hoffmeyer vil de ikke længere behandle antistofferne, da de betragter det som en 'kronisk proces'.