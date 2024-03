Lily Allen har før vakt opsigt med sine brutalt ærlige tekster.

Men denne her gang er det ikke alle, der har taget godt imod den tidligere britiske popstjernes seneste udtalelse.

I radioprogrammet 'Radio Times Podcast' bebrejder Lily Allen nemlig sine børn, som hun mener satte en stopper for hendes musikalske karriere.

»Du kan ikke få det hele. Mine børn ødelagde min karriere. Jeg elsker dem, og de fuldender mig, men i forhold til popstjernestatus, så har de totalt ødelagt den,« lød det fra Lily Allen.

Den kommentar er dog faldet flere brugere på det sociale medie X for brystet.

For de tænker på, hvis nu 'Smile'-hitmagerens to børn, den 12-årige Ethel Mary og 10-årige Marnie Rose, skulle høre deres mors ord.

»Tag ejerskab over din karriere og lad være med at skyde skylden på andre, særligt dine børn,« lyder det blandt de mange kommentarer.

»Man fortjener ikke børn, når man snakker sådan, tænk hvis hendes børn skulle læse det,« lyder det videre.

»Nej – det var skiftet i din musik og den livsstil, du førte, der ødelagde din karriere,« skrev en tredje med henvisning til Lily Allens tidligere stofmisbrug.

Der er dog også dem, der kommer '-hitmageren til undsætning.

»Hun siger i sidste ende, at hun valgte at være der for hendes børn fremfor hendes karriere, og at hun er glad for det,« minder en X-bruger om.

Lily Allen forklarede også i radioprogrammet, at hun selv var ked af at have forældre, der var meget fraværende, da hun var barn.

»Jeg føler, at der efterlod nogle grimme ar, og det er jeg ikke villig til at gentage med mine egne børn,« forklarer hun.

Lily Allen har de to døtre med eksmanden Sam Cooper. I dag er hun gift med 'Stranger Things'-stjernen David Harbour.