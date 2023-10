Fredag formiddag kunne bandet L.I.G.A 'have været døde' på motorvejen mod Ringsted.

Det fortæller forsanger Nicky Russel, da han skal forklare, hvorfor bandet er kommet for sent til deres interview med Køge.tv.

»Det var første gang, hvor jeg følte efterfølgende, at det her kunne virkelig have gået galt, altså vi kunne have været døde her,« siger Nicky Russel i interviewet.

Nicky Russel og trommeslager Ihan Hayder var fredag formiddag blevet hentet i et folkevognsbus af deres nye tourmanager.

L.I.G.A består af trommeslager Ihan Haydar og forsanger Nicky Russel. Foto: United Stage Danmark / PR Vis mere L.I.G.A består af trommeslager Ihan Haydar og forsanger Nicky Russel. Foto: United Stage Danmark / PR

Her kører de så i høj fart på motorvejen mod Ringsted, mod interviewet med Køge.tv, da Nicky Russel opdager, at noget er helt galt med den unormalt stille tourmanager, som kører bilen.

»Lige pludselig kan jeg godt fornemme, at vi ligger i midten af to vejbaner. Lige pludselig bliver speederen trådt i bund, og jeg kigger på ham og siger: 'Hvad sker der her?', og han er fuldstændig væk – jeg vil kalde det et vågent black out. Han er der ikke, men han er der,« fortæller L. I. G. A-forsangeren.

Der midt på motorvejen flyver tankerne igennem hovedet på ham.

Men da deres bus rammer en Audi og kører sidespejlet af den, får Nicky Russel flyttet tourmanagerens ben fra speeder til bremse, mens han selv får overtaget rattet og kørt dem ind til siden med havariblinket på.

»Så kommer der ambulancer og lægebiler og politibiler og dem i Audien, og jeg skulle ud og mægle, fordi han sad bare helt forstenet i sædet, og det ender så med – da de tre reddere fra ambulancen kommer – så får han et anfald,« forklarer Nicky Russel.

Han og Ihan Haydar fortsatte så efterfølgende på egen hånd køreturen i tourbussen til Ringsted, hvor de først skulle interviewes af Køge.tv, inden aftenens koncert i Ringsted Kongrescenter.

Nicky Russel forklarer desuden, at bandets højgravide trommeslager Ihan Haydar sprang interviewet over til fordel for noget hvile inden aftenens koncert, da nærdødsoplevelsen havde givet hende 'ondt i maven'.

Fredag aften spillede L.I.G.A så deres koncert i Ringsted Kongrescenter, før det lørdag aften er på Tapperiet i Køge, at næste koncert skal spilles.