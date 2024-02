Fredag aften var Oh Land for alvor tilbage i dommerstolen i 'X Factor', da det første liveshow løb af stablen.

Sidst hun sad der var i 2021, og hun lagde da heller ikke skjul på, at der var en del nerver.

Efterfølgende kunne hun dog juble over, at alle hendes deltagere klarede sig videre – og at nerverne kom under kontrol.

»Jeg synes det gik meget godt (med nerverne, red.), men jeg var ved at dø, da det skulle vælges, hvem der røg i farezonen. Der var jeg ved at lægge mig ned på gulvet og kaste op. Men ellers gik det faktisk meget godt.«

Udover at glæde sig over sine deltageres indsats, var hun også glad for at være tilbage i 'X Factor'-cirkusset.

»Det var rigtig dejligt, men jeg er også glad for, at det er overstået nu. Det var den første test, hvor jeg skulle mærke: »Kan jeg overhovedet finde ud af det her længere?«, men nu glæder jeg mig til næste fredag. Jeg overlevede.«

Niveauet på scenen var også noget, der overraskede hende – faktisk har hun aldrig set det bedre.

»Det er det højeste niveau, jeg nogensinde har medvirket til som dommer, men også bare generelt set i 'X Factor'. Jeg har set så vildt et første liveshow før. Det her var semifinaleniveau.«