'Vi har truffet en vild beslutning!'

Sådan starter tv-vært Lene Beier sit seneste videoopslag på Instagram.

Her annoncerer hun og ægtemanden Anders, at de nemlig har valgt at sætte deres hus til salg for at flytte til Østrig. En beslutning, der har været et halvt års tid undervejs.

'Drømmen er at købe og drive et lille familiehotel sammen. Det er en drøm, vi har haft i mange år. Og en drøm, som Arthur og Otto heldigvis deler med os,' skriver hun og fortsætter:

'Det ikke fordi, vi ikke er glade for vores liv, som det er nu! Vi er meget taknemmelige. Men vi kan mærke, at drømmen skal udleves – og det er NU, vi har energien, modet og lysten.'

I opslaget fortæller Lene Beier, at familien synes det er ærgerligt, at huset skal sælges – da de ønskede at leje huset ud. Men økonomien er der ikke til, at de både kan drive hotel i Østrig og have kollektiv i Danmark.

Helt bestemt leder familien Beier efter et sted i Tyrol, hvor de kan være i nærheden af et skisportsområde, sø og samtidig have gode muligheder for at køre hotel i sommerhalvåret.

Og selvom familien Beier nu rykker teltpælene op fra Danmark og slår sig ned i de østrigske landskaber i Tyrol, så er Lene Beier ikke færdig med at lave fjernsyn til danskerne.

'Jeg forsætter selvfølgelig med at lave fjernsyn, og jeg fortsætter mit ambassadørarbejde i Askovfonden,' skriver hun og forklarer, at familien endnu ikke kender tidshorisonten eller den endelige destination:

'Så det eneste vi ved med sikkerhed, er, at vi er klar til at slippe med begge hænder og tabe kontrollen. Og vi ved godt, at det bliver benhårdt arbejde og en kæmpe omvæltning. Men det bliver forhåbentlig også starten på en nyt eventyr med vores dejlige familie.