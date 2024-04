Hvad gør man, når man lige om lidt står uden tag over hovedet, og man stadig lige mangler at finde det helt rigtige sted i Østrig, hvor ens drømme skal realiseres?

»Vi har købt et andet hus. Det kunne bedst betale sig,« griner Lene Beier. Ubekymret. Og tilføjer så:

»Som vi godt nok lige skal nå at sætte i stand også. Men det er en anden snak.«

Det er halvandet år siden, at hun og hendes mand Anders besluttede at kaste sig ud i et fælles projekt og drive hotel i Østrig.

Et projekt som fra starten var betinget af, at de fik solgt huset i Dragør.

Det er det nu.

30. april triller flyttebilen ind for familiens gule strandvejsvilla, tømmer den for det liv, der har været levet dér i otte år.

Hotellet i Østrig har de dog stadig ikke fundet. Men i stedet for at leje en midlertidig bolig, som de fleste nok ville have valgt, har de altså købt en ny.

En 'mellemløsning', som de har en helt særlig grund til. Altså udover, at det bedre kunne betale sig.

»Det er fordi, vores dreng skal hele. Han skal opereres lige efter sin 9.-klasses afgangsprøve, så det er en fordel at have et par måneder, hvor vi bor i et etplans hus,« fortæller Lene Beier, hvis søn for kort tid gennemgik sin første operation, hvor han fik sit skinneben skåret over og roteret på plads.

»I den alder heler de jo heldigvis vildt hurtigt, så han er allerede i skole med krykker og kæmpestor støvle på,« siger hun om sin seje søn, hvis roterende skinneben blev opdaget, da han kom i voksealderen.

Om et par måneder er det så tid til at operere det andet skinneben, og mens det heler, er det bare nemmere at undgå trapper.

Derfor valgte parret altså at købe en etplansvilla, som ligger få kilometer fra deres nuværende hjem.

»Så vi flytter til et hus i Tårnby, som også lige skal sætte i stand. Ikke så meget, men noget.«

»Samtidig er Anders også i gang med at sætte en lejlighed i stand i Nordvestkvarteret, som han har købt med en fælles veninde. Så de projekter bruger vi sommerferien på,« smiler Lene Beier, som gennem sit liv med Anders har købt, sat i stand og solgt ejendomme for at finansiere næste projekt.

Som nu, hvor projektet er et hotel. Som parret bruger hver en krone på.

Men selvom der er nok at se til i familien Beier, selvom de har solgt hovedparten af deres møbler sammen med huset i Dragør, er der ikke antydningen af bekymring at spore i den populære tv-vært.

»Heldigvis har vi ikke solgt vores havemøbler. Så vi har tag over hovedet, og vi har havestole, vi kan sidde på. Og vi har jo hinanden.«

