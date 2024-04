Det tegner lyst for Lene Beier og manden, der lige nu befinder sig i Østrig.

Parret kan på Instagram fortælle, at de har fundet drømmehotellet i Tyrol.

»I går brugte vi fire timer på det hotel, som Anders har set før. Det er vores drømmehotel, og det endte med et håndtryk,« fortæller en tydeligt glad Lene Beier.

»Det var den vildeste dag i går, jeg tror, det var en af de vildeste dage i mit liv,« lyder det glad i videoen.

De sidste detaljer er ikke på plads, men det står klart ud fra videoen, at det er det hotel, som de har tænkt sig at købe.

»Vi har lovet hinanden gensidigt, at vi gerne må og vil købe det.«

Tv-værten Lene Beier og hendes familie har solgt deres hus i Dragør, for at flytte til Østrig hvor de vil købe og drive et hotel. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Tv-værten Lene Beier og hendes familie har solgt deres hus i Dragør, for at flytte til Østrig hvor de vil købe og drive et hotel. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Ifølge Lene Beier vil der kunne være overtagelse af hotellet allerede i september, hvor de vil være klar til at åbne for gæster kort efter.

Tv-værten forklarer, at det er et meget smukt område i Østrig, hvor det både er muligt at stå på ski, og om sommeren vil der også være nok at lave i den skønne natur.

Det er ejerne af hotellet selv, der har kontaktet Lene Beier og Anders, efter de angiveligt har set parrets flyer, og på den måde kom de i kontakt med sælgerne.

De sidste detaljer skal lige falde på plads, men parret er optimistiske.

»Nu krydser vi bare fingre for, at alt går, som det skal.«

Tidligere har Lene Beier fortalt om sine planer til B.T.

Det kan du læse mere om her, hvor Lene Beier forklarer de tanker og bekymringer, der kan være ved at flytte hele familien til Østrig for at drive hotel.

Ikke nok med at Lene Beiers mand og børn skal med, så tager Lene også sin mor med, der får sin egen lejlighed på hotellet.