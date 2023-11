I et opslag på Instagram deler tv-vært og mand til Lene Beier, Anders Beier tragisk nyt om et nært familiemedlem.

Lørdag aften mistede han nemlig sin far til sygdom.

»I aftes sagde vi farvel til min far for sidste gang. De sidste år, har vi mistet ham lidt dag for dag, og efter en voldsom afslutning, med sin familie omkring sig, har han nu endelig fået fred,« skriver Anders Beier.

Billedet han deler er fra Anders og Lene Beiers bryllup i 2006, hvor faren sidder smilende og rygende i sin gallauniform.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anders Beier (@andersbeier)

»Jeg vælger at huske ham for tiden før han blev syg, som den oberst og levemand han var. Sov godt far, jeg håber der er italiensk rødvin, lækre bøffer, Kings uden filter, motorcykler og sol på pisterne deroppe. Vi passer godt på mor og hinanden til vi ses igen!,« fortsætter han opslaget.

På sin egen Instagram deler Lene Beier en story, hvor hun skriver, at parrets ferie ‘naturligvis’ er aflyst, efter svigerfarens død.

De to skulle ellers have været afsted på en voksenferie til Madeira i slutningen af november.

Anders Beier er uddannet ejendomsmægler, men debuterede i år som tv-vært.

Det er dog ikke langt fra hans vanlige ramme, da han skulle stå i spidsen for programmet 'Bolighaj finder hjem' på TV 2 fri.