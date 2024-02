Nu skal det være.

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer har valgt at sætte Lasses villa i Køge på markedet.

Villaen, der har et boligareal på 153 kvadratmeter, er sat til salg for 5.095.000 kroner.

Det kan man se på ejendomsmæglerfirmaets hjemmeside.

Lasse Rimmer købte villaen sammen med sin ekskone, Lene Dahlquist, tilbage i 2005.

Her gav de ifølge Se og Hør 3.350.000 kroner for huset.

Derfor er det da også en fin lille gevinst tv-værten står til, hvis huset går til udbudsprisen.

På Instagram forklarer Line Hoffmeyer valget med at sætte huset til salg.

'Det har krævet en hel del tilløb og et par lige-ved-og-næsten-gange, men nu har vi gjort det. Sat Lasses hus til salg, næsten 20 år efter han købte det. Det er så vidunderligt et hus, og jeg har været heldig at kalde det mit hjem i 6 år. Foruden mit barndomshjem er det med længder det sted, jeg har boet længst, og det sted, hvor jeg har følt mig aller mest hjemme i mit voksenliv, det samme gælder for Lassen,' lyder det indlednignsvist.

Hun forklarer, at de nu skal videre i et nyt hjem sammen.

'Det er derfor med en vis portion vemod, at vi nu har trykket på knappen og altså endeligt sat det helt officielt til salg. Men vi er klar til at rykke videre og se på, hvor og hvordan vi bedst muligt kan starte et nyt kapitel med et nyt fælles hjem fra bunden,' lyder det.

Parret har været sammen i flere år og blev gift i 2019.

De gik dog fra hinanden to år efter, men fandt til sidst melodien igen.