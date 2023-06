Der mangler en dommer, der mangler en vært, og så mangler der også en bekræftelse på, at der rent faktisk kommer en ny sæson.

Sådan er status på 'X Factor' lige nu, efter både Sofie Linde og Kwamie Liv har meddelt deres afsked.

Selv Thomas Blachmann har gang i projekter, som ligger langt væk fra musikken. Han har nemlig en rolle i Nikolaj Lie Kaas' nye serie 'Agent', hvor han spiller en udgave af sig selv.

»Jeg synes, at det var et meget rørende manus. Nikolaj sagde: 'Jeg har skrevet en rolle til dig, du skal bare være dig selv', så det har været lidt terapeutisk, og det har været sjovt,« forklarede han på den røde løber til seriens premiere.

Af samme grund blev den mangeårige 'X Factor'-dommer også spurgt, om han har fået blod på tanden i forhold til skuespillet.

»Jeg er ret vant til de kameraer, så jeg tror bare, at jeg bliver ved med at lave det, der også handler om musik. Jeg er på ingen måde skuespiller og har ingen ambitioner om at være det.«

Du siger, at du bliver ved musikken, betyder det, at der er skrevet under på en ny sæson af 'X Factor?'

»Det ved man aldrig. Der er jo andre former for musik end 'X Factor', tænker jeg.«

Der mangler både en dommer og en vært. Hvis der nu kommer en ny sæson, og du skal være med i den, har du så nogle navne …

»Der er så stor en succes, at det kommer til at fortsætte. Det kommer til at fortsætte. Men jeg er glad for at have lavet programmet i så mange år.«