Omgivet af familien stod han på balkonen. Vinkende, som det var forventet. Smilende, som det var forventet. Men glimtvis faldt han ud af rollen. Slukkedes lyset i hans øjne.

Som vidste han allerede dér, at dét, han havde været udsat for, skulle hans egen søn aldrig udsættes for.

På søndag er det sønnen prins Christian, der står der. Ham, som fylder 18 år. Bliver hyldet på Amalienborg Slotsplads.

For den del foreskriver traditionerne.

I DRs gamle klip fra fejringen af kronprins Frederiks 18 års fødselsdag sniger er det tydeligt at se, at den unge Frederik ikke er begejstret over alt ved dagen. Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix Vis mere I DRs gamle klip fra fejringen af kronprins Frederiks 18 års fødselsdag sniger er det tydeligt at se, at den unge Frederik ikke er begejstret over alt ved dagen. Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix

Men til gengæld har kronprins Frederik sikret sig, at andre dele af dagen på ingen måde bliver en gentagelse af hans egen fejring for 37 år siden.

Af dén dag, hvor han trådte ind i de voksnes rækker. Og med det ind i en rolle, han på ingen måde følte sig tryg ved. Eller havde lyst til.

»Jeg ville være mig selv og gerne være det rimelig upåagtet,« som Kronprins Frederik fortalte i TV 2 dokumentaren ‘Min vej’ og fortsatte:

»Særligt omkring min 18 års fødselsdag blev det virkelig rammet godt og grundigt ind. Der var jeg meget usikker på, hvad det var, jeg gik ind til og skulle ind til og så, at på dagen og fremefter, så ville livet være slukket. At jeg pludselig skulle til at opføre mig som en fuldblods voksen. Det var ubehageligt,« beskrev han.

Men det var altså primært fejringen inden balkonen, som kronprins Frederik på ingen måde ønskede gentaget.

På det officielle program så den ellers ud til at være lige efter bogen.

Startende med gudstjeneste i Fredensborg kl. 9. Møde i statsrådet kl. 10. Og altså klokken 12 hyldest på balkonen.

Men der var lagt et par uannoncerede elementer ind, som år senere fik Frederik til i biografien ‘Under bjælken’ at være rimelig klar i mælet:

»Jeg var slet, slet ikke forberedt på det – og til det. Så kan man sige: ‘Er der nogen, der skal have skyld for det?’. Tja, som Jesus sagde: ‘Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør…’.«

Og så tilføjede han:

»Jeg ved dog med sikkerhed, at vores Christian på sin atten års dag på ingen måde skal udsættes for syngepiger og en overfrisk radioreporter ude foran Frederik den Ottendes Palæ. Jamen, altså.«

Nu er det prins Christians tur til at træde ind i de voksnes rækker. Her ses han med hele familien til TV2s fødselsdagsshow til ære for hans mor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Nu er det prins Christians tur til at træde ind i de voksnes rækker. Her ses han med hele familien til TV2s fødselsdagsshow til ære for hans mor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Præcis hvem der havde lagt de uofficielle planer, vides ikke.

Men faktum er, at akkompagneret af musikere fra Den Kongelige Livgarde blev Frederik vækket af fire frække syngepiger, som iført netstrømper, bjørneskindshuer og uniformsjakker sang ‘En hilsen fra alle Danmarks pi’r’ neden for hans vinduer.

Og som om det ikke var pinligt nok i sig selv, måtte han – iført morgenhår, joggingtøj og søvn i øjnene – ile udenfor og lade sig interviewe af den kendte sportskommentator Gunnar ‘Nu’ Hansen. Som sendte live til radioen.

Med andre ord en helt forfærdelig start på dén dag, som han i forvejen var dybt ulykkelig over var oprundet. Og om hvilken han kun husker én formildende omstændighed.

Dét, der gjorde Frederik mest glad, da han fyldte 18, var den Volvo 480 ES, som han fik overrakt nøglerne til og straks prøvekørte. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Dét, der gjorde Frederik mest glad, da han fyldte 18, var den Volvo 480 ES, som han fik overrakt nøglerne til og straks prøvekørte. Foto: Jørgen Jessen

Nemlig at han fik overrakt nøglerne til en splinterny, smart og forhjulstrukket Volvo 480 ES, som på blot 10,5 sekunder kunne accelerere fra 0-100 km/t.

Hvilket den fartglade kronprins meget hurtigt fik testet. Med en skideballe fra sin mor som tak.

37 år er der gået. Nu er det hans søn prins Christian, der skal fejres på søndag. Med den traditionelle balkonscene på Amalienborg kl. 12 og en helt særlig Gallataffel på Christiansborg Slot kl. 17.

Hvad der derudover måtte vente hans søn af uannoncerede indslag, vides af gode grunde ikke.

Men én ting er sikker: Prins Christians entré ind i de voksnes rækker starter ikke som faderens.

Hør også: