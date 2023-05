Den danske skuespiller Kristian Ibler mistede sin kone i januar 2019 efter et langt forløb med kræft.

Men selvom det var hårdt at miste sin livsledsager kunne Kristian Ibler mærke, at han ikke havde den store sorg i sig, som det måske var forventet, at han skulle have.

Nu har han sat ord på alle sine følelser i bogen 'Enkemand', der netop er udkommet.

Udover det skrevne ord i bogen har skuespilleren, der er kendt fra serier som 'Lærkevej' og 'Forbrydelsen', medvirket i et interview i 'Aftenklubben' på Radio Nova, hvor han fortæller om at 'fake' sin sorg efter konens dødsfald.

»Jeg fakede jo hele tiden. Det var sådan lidt komisk,« fortæller han i podcasten.

Få måneder efter dødsfaldet besluttede skuespilleren også at oprette en tinder-profil, men her fortalte han de kvinder, han mødte, at hans kone havde været død i flere år.

Og der var flere i Kristians omgangskreds, som han måtte skjule sine rigtige følelser for.

Også over for sin svigerfamilie måtte han opretholde en 'facade'.

Under interviewet understreger han dog, selvom følelsen af lettelse var større end følelsen af sorg, var det stadig svært for ham at miste sin kone.

»Om dagen havde jeg det fint, men om natten lå jeg radbrækket. Når jeg lagde mig ned, kom alt op i mig. Jeg tudede og kunne ikke sove,« lyder det.