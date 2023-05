Meget tyder på, at en ny speciel version af Aquas kæmpehit 'Barbie Girl' alligevel optræder i den kommende Barbiefilm.

Tidligere var meldingen ellers, at sangen ikke ville være en del af den nye storfilm, der blandt andre har Ryan Gosling, Margot Robbie og Will Ferrell på rollelisten.

Det fortalte Ulrich Møller-Jørgensen, der er manager for Aqua-stjernen Lene Nystrøm til mediet Variety, tilbage i april sidste år.

Men nu er der altså noget der tyder på, at nogen har ombestemt sig.

I en ny trailer til filmen, kan man i de sidste sekunder høre noget, der umiskendeligt lyder som 'I'm a Barbie Girl', der er startet på omkvædet fra Aquas megahit.

På streamingtjenesten Apple Music, kan man se soundtracket til den nye film. Og her optræder der ganske rigtigt en sang, der har titlen Barbie Girl (with Aqua).

Grunden til at bandets navn optræder som en del af titlen er, at pladsen hvor kunstnerne normalt står, er blevet reserveret til nogle af tidens mest populære kunstnernavne.

På den plads, hvor kunstnerens navn står, kan man nemlig i stedet for Aqua finde de to amerikanske rappere Nicki Minaj og Ice Spice.

Noget tyder altså på, at den version af 'Barbie Girl' der optræder i filmen, er et remix, som de to kunstnere har lavet af den gamle kendte sang.

Mediet Uproxx, der ejes af Warner Music Group, skriver, at remixet af sangen kommer til at optræde i selve filmen.

Johnny Pedersen, der er en af sangskriverne bag 'Barbie Girl' skriver på Facebook, at han 'er oppe og køre over, at de laver en nye version af vores sang til den nye Barbie-film.'

»Jeg tror, det kan blive stort,« skriver han i opslaget.

De to rappere, Nicki Minaj og Ice Spice, der altså står krediterede for remixet på apple music, samarbejdede tidligere i år på singlen 'Princess Diana'.

Sangen, der udkom i april, er allerede er blevet lyttet til mere end 50 millioner gange.

B.T. har forsøgt at få bekræftet fra medlemmer eller repræsentanter fra Aqua, at en version af 'Barbie Girl' optræder i filmen. Det har indtil videre ikke været muligt.