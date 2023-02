Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er bestemt ikke uhørt, at voksne børn, der stadigvæk bor hjemme ved sine forældre, begynder at betale husleje.

Men det er alligevel nok de færreste, der allerede som 14-årig skal punge ud.

Det var dog ikke desto mindre, hvad der skete for Micki Cheng, fortæller han i Radio4-programmet 'Overskud'.

»Som 13-årig fik jeg en avisrute, og så fandt min mor ud af, at 'Micki tjener penge, så skal han også bidrage til husholdningen'. Det var ikke, fordi jeg skulle betale mange tusinde kroner i husleje, men jeg tror, at min mor gjorde det for at lære mig noget om ansvar,« forklarer han.

Han tror også, at det en lektie i, hvad der ventede ham i voksenlivet. At når der tjenes penge, skal der også bruges penge.

I starten husker han det som, at huslejen lød på et par hundrede kroner, men da han blev 16 og fik et mere stabilt job end avisrute, røg taksten op på 500 kroner om måneden for at bo hjemme.

Programmet byder dog også på en mindre åbenbaring for Micki Cheng, da det pludselig går op for ham, at hans søster aldrig skulle betale husleje.

»Gud, nu hvor jeg tænker over det, min søster har sguda aldrig betalt husleje. Det har hun ikke. Det er kun mig. Det har jeg ikke tænkt over før.«

Micki Cheng blev et kendt ansigt, efter han deltog i DR-programmet 'Den store bagedyst'. Siden har han også været med i 'Vild med dans' og har gjort sig som tv-vært og som forfatter af en kogebog.