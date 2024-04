Onsdag foreslog statsminister Mette Frederiksen, at Kongehuset skal have 17 millioner mere om året, foruden et tilskud på omkring 29 millioner og en fritagelse fra udgifterne til vedligeholdelsen af de kongelige slotte.

Blandt de partier, der bakker ubetinget op om forslaget, finder man Konservativ Folkeparti.

»Vi i Konservative mener, at hver en krone, vi bruger på vores Kongehus er godt givet ud,« fastslår partiets politiske ordfører Mette Abildgaard.

»Det er en vigtig del af den danske historie, og på mange måder lever vi i omskiftelige tider, hvor det er vigtigt at kende sine rødder, sine traditioner og sin kultur, og alt det udgør Kongehuset for mig, så jeg synes, at de småpenge - som det trods alt er i det store billede - er godt givet ud.«

B.T. møder politisk ordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, til onsdagens gallapremiere på filmen 'Hammarskjöld' i Imperial. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere B.T. møder politisk ordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, til onsdagens gallapremiere på filmen 'Hammarskjöld' i Imperial. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke alle, der betegner beløbet som småpenge.

Blandt andet har kongehushistoriker Sebastian Olden-Jørgensen kaldt Statsministeriets forslag for »meget generøst«, ligesom politisk kommentator Henrik Qvortrup kalder de mange ekstra millioner til Kongehuset for »et kæmpe løft«.

Der er nogen, der vil tænke, at det er et meget generøst lønhop. Men du synes, det er alle pengene værd?

»De penge, man bruger på det her, kommer i høj grad danskerne til gode. Tronskiftet var jo i den grad en folkelig begivenhed, som samlede danskerne,« siger Konservatives Mette Abildgaard.

»At man sikrer bedre vedligehold af slottene er jo en del af vores kulturarv, som jeg mener, vi som samfund er forpligtet til og som kommer os alle sammen til gode, når vi nyder de smukke syn af de mange bygninger, så jeg synes pengene er godt givet ud.«

Den indvendige vedligeholdelse af slottene er ikke noget, Kongehuset kunne stå ordentlig for, som de har gjort før?

»Jeg synes, det er rigtig fint, at når det er en del af vores fælles kulturarv, at vi sikrer, at det ikke afhænger af, om der lige har været et bryllup i kongehuset eller andet i den dur, der har slugt en stor del af budgettet, men at vi sikrer, at der er økonomi til det uanset hvad.«

Vil du også vide, hvad der rører sig i det danske kongehus? Så lyt til B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor det i seneste afsnit er Kongehusets kommunikation, der kommer under kærlig behandling.