Konflikten mellem 3F og Brdr. Price har nu varet et år.

Det betyder, at fagforeningen nu er klar til at tage endnu skrappere midler i brug for at presse kendisbrødrenes restaurant i Tivoli tilbage til forhandlingsbordet for at skaffe deres medarbejdere en overenskomst.

Når Tivoli åbner 22. marts indleder 3F således en sympatistrejke, der potentielt kan være meget skadende for spisestedet, der er beliggende i forlystelsesparken. Det skriver Berlingske.

Sympatistrejken betyder, at alle overenskomstdækkede virksomheder ikke må levere til eller på anden vis hjælpe Brdr. Price-restauranten.

Dog håber 3F-formand John Ekebjærg-Jakobsen ikke, at det behøver gå så vidt. Tværtimod håber han ikke engang, at sympatistrejken ved Tivolis åbning behøver at blive aktuel.

»Vi håber at genoptage forhandlingerne inden da. Lykkes det ikke, er vi nødt til at tage det sidste redskab i brug,« forklarer formanden for 3F København til Berlingske.

Også Tivoli-restauranten A Hereford Beefstouw er indbefattet af konflikten med 3F.

Brødrene Adam Price og James Price i deres Brdr. Price-restaurant i Tivoli. Brødrene er medejere af kæden, som de seneste år har stået uden overenskomst, efter man opsagde den nuværende. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix Vis mere Brødrene Adam Price og James Price i deres Brdr. Price-restaurant i Tivoli. Brødrene er medejere af kæden, som de seneste år har stået uden overenskomst, efter man opsagde den nuværende. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Brdr. Price-direktør Mads Bøttger oplyser til Berlingske, at han ikke ønsker at kommentere sagen pt.

Både Brdr. Price-direktøren og 3F-formanden John Ekebjærg-Jakobsen har tidligere overfor B.T. fortalt, at de alle ønsker en ny overenskomst til medarbejderne på restauranten.

Restaurantdirektøren forklarede dog, at man kun ønskede at være med i en fælles overenskomst for hele branchen. Det vil dog først kunne opnås til de fælles forhandlinger næste år.

Tidligere havde medarbejderne på Brdr. Price-restauranten i Tivoli en overenskomst.

Den blev opsagt, da restauranterne klagede over, at ufaglærte tjenere har samme krav på mindsteløn som faglærte tjenere, og restauranten dermed »ikke kunne differentiere i lønnen«.

3F demonstrerer foran Brdr. Prices restauranter i forsøget på at få gang i overenskomstforhandlingerne igen. Her foran restauranten i Rosenborggade i København, onsdag den 23. august 2023. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere 3F demonstrerer foran Brdr. Prices restauranter i forsøget på at få gang i overenskomstforhandlingerne igen. Her foran restauranten i Rosenborggade i København, onsdag den 23. august 2023. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Derfor endte overenskomstforhandlingerne med 3F i en to uger lang lockout, og siden har 3F flere gange demonstreret foran restauranterne for igen at forhandle om en ny overenskomst.

Tidligere har 3F-formanden John Ekebjærg-Jakobsen kritiseret, at brødrene Adam og James Price »gemmer sig bag deres tv-programmer«, fordi de ikke har villet udtale sig om konflikten. Læs mere om det HER.