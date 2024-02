Kritikken af Cecilie Haugaards nye bog 'Instagrim' fik onsdag influenceren til at stå frem og fortælle, hvad hun tænker om de kritiske røster.

Det gjorde hun på Instagram, hvor der både blev takket for søde beskeder, men også italesat, at nu vil Cecilie Haugaard 'tænke over', hvad hun deler på sin profil, og hvordan hun bruger sin platform fremadrettet.

For hun kan godt se, at hun selv er en del af problemet med perfekthedskultur og uopnåelige idealer, der giver ondt i maven hos især unge piger.

Og dermed fanger bordet altså.

Det mener kommunikationsekspert Anna Thygesen.

»Vi ved selvfølgelig ikke, hvad hun vil ændre, men vi ved, at hun siger, hun vil ændre noget, og det er da alligevel mere konstruktivt end så mange andre,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Men det er klart, så fanger bordet også, og der kommer da til at blive holdt skarpt øje med, hvad hun så lægger op fra nu af.«

Anna Thygesen peger på, at Cecilie Haugaard tager det til efterretning, at hun selv er en del af problemet, og at man desværre ikke kan sige det samme om forlaget bag bogen, Lindhardt og Ringhof.

»Det er Katherine Diez om igen. De lader paraderne falde - jeg skal ikke sige, hvad der sker i deres hoveder, men deres kommunikation viser, at de bliver helt vilde af, at der er nogle med så mange følgere, der kan være en del af deres forlag eller medie, og så lader de til at glemme, at de har et ansvar for, hvad det bliver udgivet.«

Cecilie Haugaard er kommet i modvind efter interview i 'Deadline' om sin nye bog 'Instagrim'. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix Vis mere Cecilie Haugaard er kommet i modvind efter interview i 'Deadline' om sin nye bog 'Instagrim'. Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

Hun er da heller ikke overbevist om, at der bliver tale om store salgstal for bogen.

»Jeg har ikke særlig stor tiltro til, at der kommer godt salg i den bog – men det tror jeg nu aldrig, der havde været, selvom vi ikke skulle have opdaget, at hun var hyklerisk.«

Bør Cecilie Haugaard stille op til flere interviews i medier for at forbedre sin kommunikation?

»Det er lidt gammeldags, det der med, at man skal stille op. I disse tider er det jo tydeligvis nok, at man bare går på sine egne sociale medier, hvor man er skærmet, men jeg mener, at det skader den demokratiske debat at gøre det på den måde.«

Anna Thygesen tror dog på, at Cecilie Haugaards video har den ønskede effekt på hendes følgere.

»Det er 100 procent varm luft – men det kan godt være, at følgerne køber den, fordi de kan godt lide at se hende tage kritikken godt. At hun lytter, og at hun ifølge eget udsagn tager det til sig.«

Cecilie Haugaard har ikke svaret på B.T.'s henvendelser omkring kritikken.