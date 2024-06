Mandag morgen klokken 6 udgiver DR en dokumentar om sexisme i den danske musikbranche.

I dokumentaren er de personer, der anklages for sexisme, anonymiseret, men alligevel ved vi, at en af dem er Martin Brygmann, for det fortalte han selv i et længere Facebook-opslag lørdag, hvor han forklarer og forsvarer sig forud for dokumentaren.

»Indholdet vil ikke efterlade nogen tvivl om, at det er mig, det handler om, ved en simpel søgning på internettet,« skrev han blandt andet.

Ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen, ceo for WeDoCommunication, er det fornuftigt nok, at Martin Brygmann går ud at forklarer sig, da det kan give folk en opfattelse af, at han kæmper for sin sag og nægter at bukke nakken.

»Han forsøger at forklare, at det hele foregår på DRs præmis, og at har kæmpet for at få sine synspunkter med, så på den måde er det klogt nok, fordi det viser målgruppen, at han tager sagen alvorligt og kæmper for sin uskyld.«

Der er som nævnt tale om et opslag af længere karakter, hvor Martin Brygmann kommer ind på en del forskellige ting.

Undervejs skriver han blandt andet:

»Mine ord eller handlinger kan ikke betegnes som magt, overgreb, trusler eller lignende, men eftertanker om, hvad jeg mon mente med en kompliment, en måske plat, flirtende vittighed eller i nogle tilfælde et gensidig kys eller en fysisk relation.«

Og Anna Thygesen undrer sig over, hvorfor han ikke har valgt at fokusere mere på dette, da hun anser det for at være det helt centrale i sagen.

»Jeg ville have renset ud i opslaget, så denne del stod skarpere, for det er helt klart der, hvor han kan hente sympati, fordi folk vil spørge: 'Jamen, hvad er det egentlig, Martin Brygmann har gjort?'- det kan ikke være så galt, når det ikke handler om magt, overgreb eller trusler. Det synes jeg for ham er det stærkeste kort,« forklarer hun.

Anna Thygesen undrer sig også over, hvorfor Martin Brygmann skriver, at han 'var en kikset, ranglet, usikker fyr og at den kvindelige opmærksomhed, som pludselig berømmelse gav mig, til tider var svær at styre' i et opslag.

»Det lyder jo dumt i et opslag, hvor han forsøger at skrive at der ikke er noget at komme efter i denne sag. Det er der vel netop, når han undskylder sig med at han var ung og kikset. Det synes jeg ikke er super smart.«

Overordnet set mener Anna Thygesen dog, at der er mange gode takter i opslaget, og hos dem, der kan lide Martin Brygmann, og som har et negativt syn på hele Metoo-bølgen, rammer hans argumenter ifølge hende plet.

I sidste ende bliver det dog indholdet af den omtalte dokumentar, der afgør, om Martin Brygmanns Facebook-opslag er et godt eller dårligt kommunikativt greb.

»Hvis dokumentaren handler om, at han har sagt upassende kommentarer eller noget i den dur, så vinder han, men hvis der er konkrete eksempler på, at han har misbrugt sin magt, så har han problemer.«

Du kan læse Martin Brygmanns opslag her: